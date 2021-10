Osud pátého supercyklu bude záviset na Číně

Pokud nastane pátý supercyklus, bude to v důsledku masivních investic do zelené ekonomiky. Ceny komodit, a to především ropy a mědi, včetně energií neustále rostou. Zajímavé ovšem je, že tento růst doprovází propad cen zemědělských komodit. Jak je to možné?

Čínské zásahy na trhu se zemědělskými komoditami

Stalo se již téměř pravidlem, že vše, co dnes hýbe světovými finančními trhy, má nějakou spojitost s Čínou. Čínská vláda si uvědomuje, že sociální smír v domácí populaci, která čítá 1,4 miliardy lidí, je možný, jen pokud bude většina mít co jíst. Pokud by došlo k obrovskému nárůstu cen zemědělských komodit, ohrozí to stabilitu politického režimu. Pokud se podíváme na grafy zemědělských surovin, jako jsou sója nebo kukuřice, najdeme takřka shodné průběhy. Ceny rostly především letos na jaře. To byla chvíle, kdy trh táhla především čínská poptávka po zemědělských surovinách, protože Čína si vytvářela zásoby. Od konce června však ceny poklesly, a to navzdory nepříliš dobré úrodě. Právě tento pokles je dán čínskými zásahy do zemědělského komoditního trhu.

Strategické plánování

Vítězem je vždy ten, kdo dokáže mít dlouhodobé plány. V tom dnes spočívá hlavní rozdíl mezi Čínou a zbytkem světa. Zatímco jinde politici nevidí za své čtyřleté volební období, čínská komunistická strana vládne prakticky s neomezeným časovým horizontem. Totéž platí i v řízení podniků. Většina velkých společností kótovaných na burze je pod diktátem čtvrtletních výsledků. Každé čtvrtletí musí být lepší než předchozí, protože od toho se odvíjejí ve firmách odměny. Tento způsob plánování manažerům nejenže znemožňuje strategické plánování na několik let dopředu, ale i půlrok je pro ně dlouhodobý horizont. Již od letošního března bylo jasné, že inflace poroste. Čína vyhodnotila tuto informaci tak, že začala tvořit zásoby zemědělských komodit. Nyní díky tomu může určovat ceny na trhu. Ten však nemůže držet dlouho. Pokud poroste poptávka, ceny zemědělských komodit stoupnou s ní.

Závěr: rozhodující rok 2022

O tom, zda vstoupíme do supercyklu zvyšování cen komodit, rozhodne ekonomický růst v příštím roce. V současnosti sice nemáme ohledně růstu příliš pozitivní čísla, ale to je dáno hlavně tím, že v roce 2020 způsobily lockdowny ekonomickou recesi. Letos už většina ekonomik fungovala v normálním režimu. Právě rok 2022 ukáže, zda jsme schopni dosáhnout nového ekonomického růstu. Pokud ano, pak jsme s největší pravděpodobností vstoupili do pátého supercyklu.

Matěj Široký