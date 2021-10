Historie supercyklů

Čtvrtý supercyklus

Poslední supecyklus začal v roce 2000. Nebyl tak silný jako tři předchozí. Jeho hybnou silu tvořila rostoucí poptávka v Číně, která masivně investovala do vlastního rozvoje. Čínská města se zcela transformovala do moderních metropolí s vybavenou infrastrukturou a velkými mrakodrapy. Od počátku milénia až do krize r. 2008 rostla cena energií i nerostných surovin. Měď stoupla z 2000 dolarů za tunu na 10000 dolarů. Stejně tak ropa: z 20 dolarů se černé zlato vyšplhalo na svoji rekordní hodnotu 140 dolarů za barel. Vstupujeme nyní do pátého supercyklu?

Další supercyklus na obzoru

Hnacím motorem pátého supercyklu může být velmi uvolněná měnová politika. Levné peníze umožní, aby poptávka po energiích rostla víc než v minulosti. Na druhé straně je tu však boj proti klimatické změně, který bude chtít změnit energetický koš. Současný trend je co nejvíc omezit tradiční zdroje energie, jimiž jsou uhlí a ropa. Tato změna bude vyžadovat nové masivní investice. Pokud by se našla nová surovina, která by je nahradila, bude se muset vybudovat nová infrastruktura. Tato bude zase potřebovat nový přísun energie a komodit. Nacházíme se na prahu nové spirály, která může nastartovat poptávku po energiích. Dobrý příkladem může být poptávka po lithiu a kobaltu, které se používají na výrobu baterií pro elektroaut. Vybudovat nové doly na těžbu těchto surovin a zpracovatelský průmysl pro elektrobaterie bude představovat obrovskou spotřebu materiálu a energie.

Rizika brzkého konce pátého supercyklu

Tento supercyklus může zhatit situace, kdy dojde v důsledku rychlých změn k pádu cen. Propadne-li se ropa, povede to k zastavení supercyklu. Ohrozit jej může i exponenciální nárůst cen materiálu používaného v zelené technologii. Typickým případem je měď. Pokud ceny mědi vystřelí několikanásobně nahoru, ohrozí to celý proces ekologické změny.

Matěj Široký