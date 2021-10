Jak vznikají supercykly?

Příčiny možného nového supercyklu

První důvodem je samozřejmě kvantové uvolňování předních centrálních bank. Nové peníze hodnotu nevytvářejí. Tudíž je logické, že věci a hodnoty budou stoupat na ceně. Centrální banky umí vytisknout nové bankovky, ale ne nový barel ropy. Druhým důvodem jsou investice do ekologické proměny společnosti. Typický příklad představuje odvětví elektroautomobilismu. Elektroauta by měla do desíti let nahradit spalovací motory. Jakkoliv můžeme diskutovat o tom, zda se to podaří do deseti, dvaceti let, či nikdy, pozorujeme důsledky této snahy již dnes. Vlivem zvýšené produkce elektroaut vzrostla na rekordní hodnoty měď. Zavírání uhelných a jaderných elektráren v Evropě z bezpečnostních a ekologických důvodů zase způsobuje, že ceny elektřiny rostou do nebe. Tlak ekologického přechodu na cenu energií bude dlouhodobý. Současné změny ve společnosti nejsou jen kosmetické povahy, ale zasahují jak spotřebu energií, tak smýšlení celé společnosti. Tato společenská změna může způsobit novou fázi supercyklu.

Supercykly ve 20. století

První supercyklus růstu cen energií nastal na začátku 20. století. Způsobila jej industrializace Spojených států amerických. Druhý velký supercyklus jsme mohli pozorovat na začátku 30. let, který tentokrát zapříčinilo masivní zbrojení po celém světě. Prozatím poslední byl mezi lety 1950-1960 a souvisel s poválečnou obnovou světa. Jak vidíme na těchto třech případech, poptávku po energiích vždy způsobilo masivní investování. Nyní jsme svědky nového plánu masivního investování označeného jako Green Deal. Je tedy naprosto legitimní se ptát, zda to nevyvolá nový supercyklus.

Matěj Široký