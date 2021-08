Čínská rizika: bublina na nemovitostním trhu

Nedostatek důvěry pro rozvíjející se trhy

Trhy v poslední době hodně ztratily. Turecká lira se propadla, ruskému akciovému trhu se nedaří. Čína začala s regulacemi. Rostoucí trhy pomalu ztrácejí důvěru investorů v lepší zítřky. Právě důvěra je klíčová pro potenciální růst na burze. Tak jako v životě se i zde velmi lehko ztratí, avšak velice těžko získává zpět. V případě krize Ruska nebo Turecka ji světový obchod ustojí, nejsou to obchodní velmoci. V případě Číny to však bude velký problém. Čínský HDP se v roce 1980 podílel na tom světovém pouze ve výši 2,5 %. V roce 2010 to bylo již 13,7 % a letos by tento podíl měl podle serveru Statistica tvořit 18,7 %. Jinak řečeno, pokud se dnešní Čína dostane do problémů, stáhne sebou celý svět.

Výhled do budoucnosti

Na burze je mnohem důležitější dynamika a blízká budoucnost než současná velikost ekonomiky. Čína byla motorem dlouhá desetiletí. Ke světovému růstu by měla v následujících dvou letech přispět 28 %, zatímco USA pouze 8 %. Jednoduše řečeno, z pohledu dynamiky růstu HDP má to, co se děje v Číně, třikrát větší dopad na světovou burzu než růst ekonomiky Spojených států amerických. V roce 2008 však byly ještě hlavním dějištěm USA. V důsledku finanční krize z roku 2008, kterou způsobilo prasknutí bubliny trhu s nemovitostmi, se krize rozšířila do celého světa. Nyní jsou nemovitosti drahé všude a zvláště pak v Číně. Právě zde je velký potenciál na splasknutí této bubliny. Stejně tak jako v roce 2008, kdy byly příčinou krize hypotéky se špatnou splatností, i nyní je čínský nemovitostní sektor silně zadlužený. Navíc právě nemovitosti se podílejí na čínském HDP více jak 20 %. Pokud praskne tato bublina, dopady mohou hravě přesáhnout krizi před dvanácti lety.

Matěj Široký