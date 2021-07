Přivýdělek na úřadu práce

2. července 2021 štítky Sociální dávky Zaměstnání přečtete do minuty

Během evidence na úřadu práce je možné si přivydělat formou nekolidujícího zaměstnání polovinu minimální mzdy pro příslušný rok, v letošním roce tedy částku 7600 Kč (50 % z 15200 Kč). Případný přivýdělek je nutné ihned oznámit úřadu práce. Výhodou je, že všichni občané v evidenci na úřadu práce jsou pro účely placení zdravotního pojištění státními pojištěnci.

Nelze pracovat na DPP

Legislativou je stanoveno, že si nelze během evidence na úřadu práce přivydělat na dohodu o provedení práce. V praxi se tedy nejčastěji volí přivýdělek na dohodu o pracovní činnosti. Pro některé uchazeče je to možnost, jak na sebe zaměstnavatele upozornit a případně získat stálé zaměstnání na standardní pracovní poměr.

Zastaví se výplata podpory v nezaměstnanosti

Během případného přivýdělku během evidence na úřadu práce nenáleží podpora v nezaměstnanosti. V praxi tedy volí přivýdělek během evidence na úřadu práce zpravidla lidé, kterým již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, neboť uplynula podpůrčí doba, po kterou na ni měli nárok.

Raději hledat intenzivně hlavní zaměstnání

Přivýdělek během evidence na úřadu práce by měl být zcela okrajovou záležitostí a lidé v evidenci na úřadu práce by měli svoji energii věnovat hlavně hledání zaměstnání na klasický pracovní poměr. Čím delší evidence na úřadu práce, tím hůře se na trhu práce hledá nové uplatnění a nástup do zaměstnání je těžší. Před blížícím se koncem nároku na podporu v nezaměstnanosti je tedy lepší slevit z požadavků na nové zaměstnání a třeba jenom dočasně vzít práci za méně peněz, než v minulosti a novou lepší práci si hledat jako zaměstnanec, a nikoliv jako občan v evidenci na úřadu práce.

Petr Gola