Poradna: Možnost zajímavého zaměstnání v předčasném důchodu

Václav: Odešel jsem do předčasného důchodu. Nyní mám možnost nastoupit do zaměstnání na šest hodin denně v docházkové vzdálenosti od bytu, což je pro mě velmi lákavé. Můžu do takového zaměstnání nastoupit? Co by to konkrétně pro mě znamenalo?

Hned na začátku je potřeba říci, že samozřejmě můžete nastoupit do zaměstnání. Pracovat, a to třeba i na plný úvazek, Vám nemůže nikdo zakázat. Pokud chcete do nového zaměstnání nastoupit a podepsat pracovní smlouvu, tak Vám v tom nic nebrání.

Na čem závisí finanční dopady?

Jaké to však bude pro Vás mít příjmové a důchodové dopady, to závisí, zdali jste již v mezidobí od odchodu do předčasného důchodu do současnosti dosáhl řádného důchodového věku či nikoliv.

Příjmové omezení v předčasném důchodu

Vzhledem k tomu, že předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, tak by pro Vás bylo z finančního hlediska ideální, pokud již máte řádný důchodový věk. To znamená, že jste sice odešel do předčasného důchodu, ale aktuálně již jste dosáhl svého řádného důchodového věku.

Dosažení řádného důchodového věku

Jestliže jste již dosáhl řádného důchodového věku, tak byste mohl totiž pracovat i na klasickou pracovní smlouvu a tato skutečnost by neměla žádný vliv na výplatu starobního důchodu. Dostával byste tedy na účet současně mzdu ze zaměstnání i starobní důchod. V řádném důchodovém věku totiž nejsou žádná omezení ohledně vlastního výdělku předčasného důchodce. Výše mzdy se nijak nesleduje a mohl byste mít i nadprůměrnou mzdu.

Řádný důchodový věk ještě nemáte

V případě, že jste ještě nedosáhl řádného důchodového věku, tak můžete rovněž nastoupit do zaměstnání zakládajícího účast na sociálním pojištění, což je i práce na zkrácený úvazek na 6 hodin denně, neboť ze zkráceného úvazku se platí vždy sociální pojištění, bez ohledu na skutečný odpracovaný počet hodin během měsíce, ale během takového zaměstnání by Vám nenáležel předčasný důchod. Do dosažení řádného důchodového věku byste tedy pobíral pouze mzdu ze zaměstnání. Výplata předčasného důchodu by byla pozastavena.

Zvýšení předčasného důchodu

Po uvolnění starobního důchodu byste si vykonávaným zaměstnáním finančně polepšil a dostával na účet vyšší částku důchodu. Z důvodu výkonu výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění by se Vám upravilo krácení za předčasnost. Konkrétní částka by pochopitelně závisela na tom, kolik rozhodných intervalů pro krácení v rozsahu 90 kalendářních dní byste odpracoval.

Nedosažení požadovaného věku a možný příjem

Pokud byste chtěl pobírat příjem ze zaměstnání a k tomu předčasný důchod, přestože jste ještě nedosáhl řádného důchodového věku, tak byste si musel přivydělávat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění. V roce 2024 je limit pro neplacení sociálního pojištění z dohody o provedení práce 10000 Kč měsíčně a méně (při práci pro více zaměstnavatelů současně platí tento limit pro každou dohodu). Pro rok 2025 se bude výše limitu pro neplacení sociálního pojištění z dohody o provedení práce lehce zvyšovat, při práci na druhou dohodu o provedení práce pro jiného zaměstnavatele však bude limit výrazně nižší, práce na dvě dohody o provedení práce současně nebude daňově již tak výhodná.

