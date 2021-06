Sebelepší životopis pouze otevírá zaměstnatelovy dveře

Zkušení personalisté v praxi nepřeceňují sílu životopisu. Sebelépe napsaný životopis automaticky dobrou pracovní pozici nezajistí. Teprve u osobního pohovoru se zaměstnavatelé rozhodují, se kterými zaměstnanci uzavřou pracovní smlouvu a přijmou je do pracovního kolektivu.

Vstupní brána k pohovoru

Pouze největším odborníkům v příslušném oboru stačí uvést minimalistický životopis a jsou ihned přijati, v jejich případě je totiž „prodává“ pouze jejich jméno. Většina zaměstnanců se však bez kvalitního životopisu neobejde. V žádném případě se nevyplácí kvalitu životopisu podcenit. Vhodné je pamatovat na skutečnost, že pouze výborný životopis je vstupní branou k osobnímu pohovoru. Odbytým životopisem často nedostanou ani kvalifikovaní zájemci se skvělými znalostmi a dovednostmi šanci o svých kvalitách přesvědčit. Napsání pravdivého, zajímavého, inspirativního a přitom stručného životopisu je tedy potřeba věnovat dostatek času, vždyť životopis je většinou prvním kontaktem uchazeče o volné místo s případným zaměstnavatelem.

Hlavně žádný univerzální životopis

Každá pracovní pozice vyžaduje speciální znalosti a dovednosti. Zájemci o nabízenou pracovní pozici by na to měli pamatovat a v případě, že se současně uchází o zaměstnání u více firem, tak by měli životopis přizpůsobit každému zaměstnavateli „na tělo“. Personalisté by měli z daného životopisu nabýt dojmu, že právě jejich firmou nabízená pracovní pozice je pro zájemce aktuálně ta nejdůležitější a právě takovou práci chce dělat. I když lze životopisem více ztratit než získat, neboť dobrý životopis pouze otvírá zaměstnavatelovy dveře, zatímco špatný životopis je ihned zavírá, tak se nevyplácí jeho napsání podcenit.

Petr Gola