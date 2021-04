Příběhy: mimořádná okamžitá pomoc – dávka, která nás zachránila

Pracovala jsem na DDP pro tři firmy

S manželem máme dvě děti, které za normálních okolností chodí do třetí a do čtvrté třídy na základní školu. I když jsou již děti starší, je stále potřeba věnovat jim hodně času. Po jejich nástupu do školy jsem tedy hledala práci, která by mi umožňovala být co nejvíce flexibilní.

Podařilo se mi najít tři firmy, u kterých pracuji na smlouvy o DPP (Dohoda o provedení práce). Jsem něco jako údržbář. Uklidím, postarám se o květiny v kancelářích, zajistím občerstvení, měním uspořádání stolů v zasedačkách podle schůzek, jsem k ruce asistentkám, v jedné firmě se dokonce starám o zahradu a hlídacího psa. Prostě vše, co je potřeba.

Nyní jsem na úřadu práce

Všechny tři firmy, pro které pracuji, již neobnovily plně svůj provoz tak, aby využily mé práce jako dřív a fungují ve velmi omezeném režimu. Když přestaly využívat mé služby, přestala mi logicky chodit výplata, kterou jsem měla za normálních okolností zhruba 18. tisíc čistého. Občas je něco malého potřeba, ale to je práce jen na pár hodin. Zaevidovala jsem se tedy na úřad práce. Můj manžel vydělává podobné peníze jako já – naštěstí tomu mzda stále chodí.

Situace se začala zhoršovat

Bohužel dlouhotrvající omezení nám nedovolilo si v průběhu roku vydělávat tolik, kolik jsme byli zvyklí. Nejen, že jsme nic neušetřili, ale během posledních měsíců jsme za výdaje v domácnosti utratili téměř všechny naše úspory. Na účtu nám zbyla rezerva pár tisíc korun. Neměli jsme nárok na příspěvek na živobytí, ani na doplatek na bydlení, protože příjmy z manželova platu byly vyšší, než je životní minimum rodiny.

Poradila mi kolegyně v práci

Když už to vypadalo, že nebudeme mít z čeho zaplatit poplatky, až za 14. dní budou splatné, pomohla mi kolegyně. Poradila mi, abych si na Úřadu práce zažádala o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné události. Úřad zareagoval velmi rychle. Doložila jsem naše příjmy a nutné výdaje a do týdne nám přišlo na účet přes 12. tisíc korun, které nás dostaly z nejhoršího. Navíc toto není finální částka a dá se kdykoliv, pokud bude opět potřeba, požádat o další peníze. Já ale doufám, že to již zvládneme.

Snažíme se co nejvíce přizpůsobit

Děti doma fungují skvěle a školu zvládají samy. Manžel má naštěstí práci, na kterou se omezení nevztahují a já se snažím přizpůsobit nové situaci. Ve všech firmách, ve kterých jsem pracovala si mě váží a ví, že je na mně spoleh. Tím, jak se i firmy snaží v současné situaci rychle přenastavit, podařilo se i pro mne najít práci, kterou mohu dělat z domova. Zatím toho není tolik, jak jsem byla zvyklá, ale má to i jednu výhodu! Naučila jsem se díky svým dětem alespoň trochu s počítačem, kterému jsem se do teď vyhýbala a můžu tak pomáhat i s administrativou.

Alena Ludvíková