Příběhy: kdybych nebyl důchodce, skončil bych pod mostem

20. března 2021 štítky Koronavirus Příběhy

Jaroslav (67): ještě před odchodem do penze jsem si udělal rekvalifikační kurz na maséra. Vždy jsem chtěl pomáhat lidem. Jako OSVČ jsem tedy provozoval k důchodu masérskou činnost. Práce to byla skvělá – tedy do doby, než masérskou činnost stát zakázal.