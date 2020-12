Prodej investiční nemovitosti v roce 2021

Investice do nemovitosti za účelem jejího pronájmu nebo provedení stavebních úprav za účelem zhodnocení je velmi oblíbená. Kdy se vyhnete daňové povinnosti od roku 2021?

Od daně z příjmu fyzických osob je osvobozen příjem z prodeje nemovitosti, jestliže je dodržen časový test. Pro investiční nemovitosti koupené v roce 2020 a dříve přitom platí pětiletý časový test. Pro investiční nemovitosti) koupené v roce 2021 platí již desetiletý časový test. Jestliže mezi nabytím a prodejem neuplyne požadovaná časová lhůta, potom příjem z prodeje nemovitosti ponížený o související výdaje podléhá dani z příjmu a je potřeba ho uvést do daňového přiznání.

Praktický příklad

Pan Karel koupil dvoupokojový byt, který pronajímal, na jaře 2015 a v létě roku 2021 se ho rozhodne prodat. Pan Karel nebude tedy příjem z prodeje zdaňovat, celá částka bude daňově osvobozena, protože bude dodržen pětiletý časový test.

Případné zdanění zahrňte do kalkulace

Zvýšení časového testu z pěti na deset let je nepříznivou zprávou pro investory, kteří nepředpokládají vlastnictví nemovitosti déle než právě deset let. Povinnost platit daň z příjmu při nedodržení časového testu je proto vhodné zahrnout do investiční kalkulace již při pořizování dané nemovitosti, neboť zisk z obchodní transakce bude právě o povinnost platit daň z příjmu nižší.

Zrušení nabytí nemovitých věcí

Během roku 2020 došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. U investičních nemovitostí se sice pro rok 2021 zvýšil časový test, nadále však kupující neplatí při nákupu bytu či domu 4% daň z nabytí nemovitých věcí, tak jako tomu bylo před zrušením této daně. Daň z nemovitých věcí se však stále platí a majitelé nemovitosti, kteří koupili během roku 2020 byt, pozemek či dům, musí podat do konce ledna 2021 přiznání k této dani. Daň z nemovitých věcí se následně platí každoročně, pro příslušný rok do konce května.

