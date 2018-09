Jak do firmy přilákat mladé a talentované lidi

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Zaměstnání zdroj: pixabay.com Na jednu stranu jsou mladí lidé stále nabádání k tomu, aby pečlivě studovali, při studiu získávali praxi, což jim do budoucna zajistí alespoň nějakou práci. To je samozřejmě dobře, aleve skutečnosti je současná situace taková, že se mnohdy ve finále firmy musí o uchazeče velmi snažit.Konkurenční atmosféra je značná například ve všech odvětvích IT, kde poptávka ze strany firem mnohonásobně převyšuje nabídku. Jak do firmy nalákat mladé perspektivní zaměstnance a ideálně si je tam i udržet?

Řeknete jasně, co děláte a kam směřujete

Firma nejasného zaměření daleko hůře láká uchazeče o zaměstnání než firma, která se jasně specializuje. Celou svou komunikací dávejte najevo, v čem jste dobří, aby potenciální zaměstnanci věděli, že je o co stát. Ještě daleko silněji pak funguje, když řeknete, jaké jsou vaše cíle a že jste si vědomi toho, kam směřujete. Když bude váš cíl pro talentované lidi dostatečně zajímavý, určitě si ho s vámi budou chtít splnit.„Pro mladé lidi je hodně důležité to, na čem pracují. Chtějí dělat zajímavé projekty a používat moderní technologie. Pokud chcete tyto lidi oslovit, připravte si detailní popis toho, na čem budou pracovat a vybírejte pro ně zajímavé věci. Údržba starých systémů je moc nepřiláká. Tyto kandidáty také zajímá, jaký bude kariérní a platový postup, jaké mohou mít školení, jaký budou mít prostor se seberealizovat a jaké benefity má pro ně firma připravené. Tohle všechno je dobré mít předem rozmyšlené a připravené. Důležitě je to i dobře komunikovat,“ radí Jan Silber, jeden ze zakladatelů portálu Jobstack.it.

Sociální sítě

Sociální sítě jsou trendem už hezkou řádku let. Zakládají si je všechny firmy a snaží se s nimi fungovat. Ne vždy se to ale daří, není na to dostatek času, nejsou lidé, kteří by se tomu věnovali. Pokud se firma rozhodne něco takového dělat, měla by to dělat pořádně. Pro účely náboru se nejvíce hodí LinkedIn, před nedávnem však možnost vkládání pracovních inzerátů otevřel také Facebook. Buďte kreativní, sociální sítě nabídkami práce nezahlcujte a snažte se odpovídat na všechny reakce, které dostanete. „Naše pracovní nabídky vkládáme na webové stránky a prostřednictvím sociálních sítí o nich jednou za čas dáváme vědět světu. Po sdílení nabídky volných pozic na facebooku se nám pravidelně ozývá velké množství uchazečů, které musíme následně hodně filtrovat. Když chcete mladé nalákat, musíte zkrátka být firmou, která je baví a pro kterou budou chtít pracovat,“ říká Petr Gürth, ředitel eshopu s módou Snapbacks.cz.

Nabídněte něco, co ostatní nenabízí

Zejména v oblasti IT je dnes již vysoce nadprůměrný plat standardem a často se pohybuje i v šesticiferných částkách. Kromě toho však je třeba přidat vždy i něco navíc. Mnoho firem láká na kávu či jídlo v kanceláři zdarma, což není špatně, ale také to už nikoho neposadí na zadek. Velmi oblíbená varianta je třeba možnost získat permanentku do posilovny či kamkoliv jinam, dle zájmů zaměstnance. Vítaným benefitem jsou také pravidelná školení v oboru, což obohatí zaměstnance i zaměstnavatele.„Mezi očekávané benefity dnes patří klouzavá pracovní doba a možnost homeoffice, dále jsou pak oblíbené individuální projekty s možností vybrat si spolupracovníky, stáže v zahraničí, pro zaměstnance-rodiče pak možnost umístit děti ve firemní školce. Někdy udělají hodně i zdánlivé maličkosti, jako třeba to, že zaměstnanci dostanou k Vánocům kapra,“ potvrzuje Olga Medlíková,autorka e-booků, publikací a článků, lektorka, konzultantka, bývalá manažerka, www.olga-ebooky.cz

Věnujte čas novým zaměstnancům

Představte si, že přišla chvíle, že se vám podařilo skvělého člověka získat. Nejspíše vás to nějaké úsilí a finance stálo a pokud je dobrý, asi si jej budete chtít udržet. S tím byste měli začít hned od začátku. Důležité je například nového zaměstnance správně zaučit a vše mu vysvětlit. Když mu práce nebude důkladně vysvětlena, nejspíš bude v budoucnu dělat chyby, což se nebude líbit zaměstnavateli, ale ani sám zaměstnanec z toho nebude mít dobrý pocit a na svém místě nejspíše dlouho nevydrží a vy budete muset shánět někoho nového. Nespokojení zaměstnanci také nedělají firmě moc dobrou pověst ve svém okolí.„Dle zkušeností mnoha manažerů, s kterými pracuji, je současná generace mileniálů daleko citlivější a nenechá si nic líbit. Očekávají větší péči, zájem o sebe, a to z hlediska jejich nadřízeného i HR. Určitě nelze nálepkovat, ale jako tendence to může být hodně náročné,“ říká Olga Medlíková,autorka e-booků, publikací a článků, lektorka, konzultantka, bývalá manažerka, www.olga-ebooky.cz

Mluvte se svými stávajícími zaměstnanci

Pokud nevíte, čím uchazeče zaujmout a co přesně z firmy dělá atraktivního zaměstnavatele, není nic jednoduššího než se zeptat svých stávajících zaměstnanců. Zřejmě si ještě budou pamatovat, proč do firmy přišli a co je přilákalo. Pokud mají vaši důvěru, možná se nebudou bát vám prozradit i mouchy, které můžete ve svém náboru vychytat.