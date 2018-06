Rostoucí počet Čechů hledá práci na základě doporučení, roste význam firemních kariérních stránek

V uplynulém roce změnilo práci 21 % českých zaměstnanců, 27 % jich hodlá hledat nového zaměstnavatele letos. Nejčastěji jej budou vybírat na pracovních portálech, stále významnější roli však hrají i firemní kariérní stránky a osobní doporučení. 62 % uchazečů o zaměstnání si před odesláním žádosti o zaměstnání vyhledává informace o firmě na sociálních sítích. Vyplývá to z nedávného průzkumu zaměstnaneckých preferencí Randstad Employer Brand Research, který zrealizovala personálně poradenská společnost Randstad.

I když pracovní portály stále hrají prim, jejich význam mírně slábne. Při hledání práce je v loňském roce využilo 67 % respondentů průzkumu, letos to bude o 1 procento méně. Naopak výrazným způsobem posiluje osobní doporučení nebo reference a kariérní webové stránky samotných zaměstnavatelů. Jejich prostřednictvím si loni našlo práci 50 % kandidátů, i letos se dle nich hodlá orientovat 49 % lidí, kteří zvažují změnu zaměstnavatele. „Tato skutečnost potvrzuje rostoucí význam budování značky zaměstnavatele. Uchazeči o práci mají často již předem představu, pro jakou firmu by rádi pracovali, a tím spíš se o kariérních možnostech informují přímo na webových stránkách dané společnosti nebo na jejích profilech na sociálních sítích. Pro zaměstnavatele je to jedinečná příležitost, jak se prezentovat. Pokud navíc uchazeči o zaměstnání na stránkách hodnocení vidí pozitivní ohlasy zaměstnanců a jiných uchazečů, existuje vyšší pravděpodobnost, že této firmě zašlou svůj životopis a posunou se ve své kariéře,“ říká Alžběta Honsová, marketingová manažerka společnosti Randstad s tím, že preferované zaměstnavatele v ČR označili uchazeči o práci v rámci nedávného průzkumu Randstad Employer Brand Research. Staly se jimi společnosti Microsoft, ŠKODA AUTO a Seznam.cz. Zajímavé přitom je, že firemní kariérní webové stránky si prohlíží více muži než ženy. Ženy zase častěji používají při hledání práce Facebook.

Kromě firemních kariérních stránek dnes lidé často rozhodují o svém budoucím zaměstnavateli na základě doporučení. To souvisí zejména s dalším fenoménem, který aktuálně panuje na pracovním trhu v ČR, a tím jsou příspěvky zaměstnavatelů za doporučení nového kolegy. „Tyto příspěvky jsou poměrně vysoké, běžně se pohybují na úrovni desítek tisíc korun,“ říká Alžběta Honsová a dodává: „Nejvyšší příspěvky na doporučení registrujeme v oboru IT, běžné jsou ale například i u dělnických profesí. Nejlépe ovšem fungují v kombinaci s angažovanými zaměstnanci.“

Způsob hledání práce se liší i dle věku. Internetové vyhledávače využívají nejčastěji lidé ve věku 18 – 24 let. Na pracovních portálech je nejaktivnější věková skupina 25-44 let a uchazeči o práci ve věku 45-64 let nejvíce hledají na seznam.cz.

Stupeň vzdělání pak při hledání hraje rovněž výraznou roli. Osobní kontakty a reference využívají při hledání práce nejčastěji pracovníci s vyšším vzděláním (61 %). Uchazeči o práci se středním vzděláním se orientují dle pracovních portálů (64 %) a kandidáti s nízkým vzděláním preferují Google, resp. internetové vyhledávače obecně (52 %) – zejména proto, že zpravidla nehledají vyloženě dle oboru.

„Personální agenturu při novém zaměstnání využije zhruba pětina lidí, je to typické pro profesionály, kteří si chtějí vybírat z předem prověřených nabídek a mít k dispozici i detailnější a konkrétní informace o atmosféře ve firmě, o složení týmu nebo o budoucím šéfovi. Nebo také pro absolventy, kteří tak mají šanci si svou volbu zaměstnavatele a šance na trhu probrat s někým nestranným,“ doplňuje Honsová.