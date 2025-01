Poradna: Budu mít již v roce 2025 horší výpočet důchodu?

Ivana: V druhé polovině letošního roku budu odcházet do normálního důchodu. Teď nevím, jestli si ještě nemám požádat zpětně o předčasný důchod ke konci roku 2024, když bude postupně klesat výpočet důchodu. Ovlivní již nové změny můj výpočet důchodu? Není pro mě lepší jít zpětně do předčasného důchodu?

Na základě legislativních změn se bude skutečně v příštích letech postupně zhoršovat výpočet starobního důchodu. Bude se postupně snižovat zápočet v první redukční hranici a bude se snižovat zápočet za každý celý ukončený rok pojištění. Všechny změny však budou přicházet postupně od roku 2026 a každý další rok bude samotný výpočet starobního důchodu mírně méně výhodný.

Standardní výpočet starobního důchodu v roce 2025

Zákonné změny se tedy netýkají výpočtu starobního důchodu v roce 2025. Rozhodně je tedy pro Vás výhodnější odejít až do řádného starobního důchodu v druhé polovině letošního roku než by byl případný odchod do předčasného důchodu koncem roku 2024. S ohledem na měsíční částku starobního důchodu je pro Vás nejlepší pracovat až do řádného důchodového věku.

O předčasný důchod nelze žádat zpětně

Pouze na doplnění uvádím, že zpětně lze požádat pouze o řádný starobní důchod. O předčasný důchod nikoliv. Nyní v lednu byste stejně již nemohla požádat zpětně o předčasný důchod koncem roku 2024. Jak jsem však uvedl již v textu výše, tak zákonné změny se netýkají výpočtu starobního důchodu v roce 2025. Odchod do řádného starobního důchodu je pro Vás výhodnější.

Výše řádného starobního důchodu

Měsíční částka řádného starobního důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy bylo z příjmu zaplaceno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní době pojištění. Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě, kdy dřívější příjmy se na současnou úroveň přepočítávají pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Hodnocené příjmy

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2024. U zaměstnanců se hodnotí roční hrubé mzdy u OSVČ vstupují do výpočtu jednotlivé vyměřovací základy, ze kterých bylo v daném roce zaplaceno sociální pojištění.

Porovnání roku 2025 a roku 2026

Pro názornost uvedu rozdíl mezi výpočtem starobního důchodu v roce 2025 a v roce 2026. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 se osobní vyměřovací základ do první redukční hranice (do 20486 Kč) započítává ze 100 %. V roce 2026 se bude osobní vyměřovací základ v první redukční hranici (v tuto chvíli není znám její limit, protože se každoročně mění) započítávat z 99 %. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 znamená každý získaný rok pojištění zápočet z výpočtového základu v rozsahu 1,5 %. V roce 2026 bude znamenat každý získaný rok pojištění zápočet z výpočtového základu v rozsahu 1,495 %. Horší výpočtové podmínky starobního důchodu se tak budou týkat všech žadatelů o starobní důchod, s nízkými i vysokými příjmy.

Závěrem

Legislativní novinky nemají vliv na výpočet starobního důchodu v roce 2025. Samotný výpočet starobního důchodu v roce 2025 je výhodnější než v roce 2024 z důvodu posunutí první redukční hranice a zvýšení koeficientů pro přepočet dřívějších příjmů. Ke změnám při výpočtu důchodu bude docházet postupně od roku 2026.

TIP: Kalkulačka řádného důchodu 2025

Petr Gola