Dvě aktuálně nejnadhodnocenější akcie: Tesla a Palantir

Americké akciové trhy jsou na svých historických maximách. Může za to především akcie Nvidia a následně akcie ze skupiny Magnificent Seven. Technologičtí giganti surfují na pozitivní vlně umělé inteligence. Investoři si často kladou otázku, jestli umělá inteligence není sama o sobě bublinou. To je vysoce pravděpodobné. A tak můžeme si klást otázku, zda některé firmy nejsou nadhodnocené. Existují však dvě firmy, u kterých je tato otázka zbytečná.

Elon Musk znovu vytáhl akcie Tesly k historickým maximům

První akcie je Tesla. Tato akcie již prakticky deset let dráždí všechny investory, kteří sází na pokles akcií. Pokud se díváme pouze na hospodářské výsledky, jako jsou tržby nebo zisk na jednu akcii, nic neospravedlňuje tak vysokou cenu akcií. Klasický ukazatel Price to Earnings je na hodnotě 106. Klasické akcie mají tento ukazatel na hodnotě kolem 16. Klasické automobilky, které i konkurují Tesle, jako například Ford, mají tento ukazatel na hodnotě kolem 10. Naopak dynamické technologické firmy mají tento ukazatel kolem 40. Ohodnocení Tesly je tak mimo všechny kategorie.

Investoři do Tesly se dívají prakticky pouze do budoucnosti. Elon Musk nyní patří k nejbližším spolupracovníkům Donalda Trumpa. Z toho lze předpokládat, že Musk využije svůj vliv, aby odstranil všechny administrativní překážky pro samořiditelná auta. Jeho velký plán na Robotaxi tak může začít. Nikdo moc přesně neví, jaká čísla od této služby očekávat, ale Muskovi fanoušci čekají, že nabízená služba postupem času nahradí aktuální taxi služby. To je snad jediný případ, který by ospravedlňoval tak vysokou evaluaci akcií Tesly.

Tajemný Palantir

Ještě víc nadhodnocenou akcií je pak technologická firma Palantir. Její ukazatel Price to Earnings dosahuje astronomických výšin – 366. Aktuální ohodnocení Palantiru se pohybuje na 65 násobku tržeb. Tak velké číslo dosahovaly společnosti Amazon, Snowflake nebo Zoom na vrcholu svých bublin. Tržby Palantiru byly za minulý rok na úrovni 2 miliard dolarů a tento rok se očekává, že dosáhnou 2,8 miliard dolarů. Ano, firmě rostou slibně tržby, ale není to až tak velká raketa, která by ospravedlnila růst ceny akcií o více než 300 % tento rok. Když k tomu přidáme skutečnost, že velká část tržeb pochází od amerických tajných služeb, tak astronomický růst ceny těchto akcií je opravdu záhadou.

V každém případě, obě akcie Tesla a Palantir nám mohou sloužit jako spolehlivé indikátory blížící se korekce na akciových trzích. Jakmile tyto dvě akcie začnou silně oslabovat, mohou být výprodeje blízko.

Matěj Široký