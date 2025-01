Poradna: Proč mi vychází vyšší krácení u předčasného důchodu?

Marek: Chci jít do předčasného důchodu dříve o necelé tři roky, což budu moci příští rok. Krácení je 1,5 % za 90 dní, tak jsem myslel, že budu mít důchod nižší o 18 %. Ale dle výpočtů to bude o 25 %. Jak je to možné? Můžete mi to vysvětlit.

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Při volbě předčasného důchodu je navíc nutné počítat s krácením za předčasnost, které činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení.

Proč neodcházet do předčasného důchodu dříve přesně o tři roky?

V případě, že odejdete do předčasného důchodu dříve o 1080 dní, tak budete mít krácení za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a nikoliv za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, tak jako by tomu bylo v případě odchodu do předčasného důchodu dříve přesně o tři roky. Z tohoto důvodu je dobře, že dle formulace dotazu nepočítáte s odchodem do předčasného důchodu dříve přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Výpočtový základ je vyšší než důchod

Krácení u předčasného důchodu se provádí z výpočtového základu (redukovaného osobního vyměřovacího základu) a nikoliv z výsledné částky důchodu. Osobní vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno průměrnou hrubou mzdou za odpracované roky v současné hodnotě. Výpočtový základ je přitom vyšší než výsledný důchod. Za každý rok pojištění činí procentní výměra starobního důchodu 1,5 % právě z výpočtového základu. Právě krácení z výpočtového základu a nikoliv z výsledného důchodu je prvním důvodem, proč je výsledné krácení vyšší, než by se na první pohled mohlo zdát.

Praktický příklad

Pan XY má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 49000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 44 let a odejde do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. Výpočtový základ pana XY je 27900 Kč (20486 Kč + 7414 Kč).

Zápočet osobního vyměřovacího základu v první redukční hranici je 20486 Kč (do 20486 Kč ze 100 %) a zápočet osobního vyměřovacího základu ve druhé redukční hranici je 7414 Kč (od 20486 Kč do 186228 Kč z 26 %).

Krácení se tedy provádí z částky 27900 Kč a činí 5022 Kč (27900 Kč × 18 %). Výpočtový základ je vyšší, než by byl řádný starobní důchod a je značně vyšší než přiznaný předčasný důchod. Právě o vypočtené krácení je nižší procentní výměra starobního důchodu. Základní výměra důchodu je u řádného i předčasného důchodu v roce 2025 ve výši 4660 Kč.

Získá se nižší doba pojištění

Při odchodu do předčasného důchodu se získá nižší doba pojištění než při práci až do dosažení řádného důchodového věku a odchodu do řádného starobního důchodu. Každý celý ukončený rok pojištění přitom hraje při výpočtu starobního důchodu vyšší roli, než by se na první pohled mohlo zdát. Právě získání nižší doby pojištění je druhým důvodem, proč je výsledné krácení vyšší, než jste si původně myslel a očekával.

Závěrem

Při odchodu do předčasného důchodu dříve o necelé tři roky je předčasný důchod skutečně nižší o více než o 18 % oproti případnému řádnému starobnímu důchodu, pokud se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Propočet předčasného důchodu si můžete provést v naší kalkulačce předčasného důchodu, vše dle parametru roku 2025.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu 2025

