Poradna: Jak mít nižší krácení u předčasného důchodu v roce 2025?

Věra: V červnu budu moci odejít do předčasného důchodu. O této variantě aktuálně hodně uvažuji, protože v práci je to pro mě už hodně těžké. Je nějaká možnost, jak mít nižší krácení důchodu? Třeba nějakou částku doplatit?

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Bez získání minimální doby pojištění není možné do předčasného důchodu odejít.

Snazší podmínky pro nárok na řádný starobní důchod

Pro přiznání řádného starobního důchodu stačí získat dobu pojištění v rozsahu 35 let. Podmínky pro přiznání řádného starobního důchodu jsou mírnější. Do potřebné doby pojištění pro přiznání řádného i předčasného starobního důchodu se započítávají i tzv. náhradní doby pojištění.

Krácení u předčasného důchodu

V případě odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % z výpočtového základu. Sazba krácení je stejná u vysokých i nízkých příjmů. Není přitom žádná možnost, jak si doplacením pojistného snížit krácení za předčasnost. Pokud tedy odejdete do předčasného důchodu, tak počítejte s nižším důchodem z důvodu krácení.

Předčasný důchod je krácený trvale

Zájemci o odchod do předčasného důchodu musí počítat s trvalým krácením měsíčního důchodu. Předčasný důchod se z důvodu dosažení řádného důchodového věku nepřepočítává. Předčasný důchod je nižší trvale. Během pobírání předčasného důchodu se ani krácení nikterak nesnižuje.

Jak si snížit krácení?

Jedinou možností, jak si snížit krácení ve Vašem případě je případné posunutí termínu odchodu do předčasného důchodu. Rozhodně není vhodné odejít do předčasného důchodu v nejdřívějším termínu, tedy přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku, protože by se provedlo krácení za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. V případě odchodu do předčasného důchodu dříve přesně o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku se provede krácení předčasného důchodu za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Následně každé odložení termínu odchodu do předčasného důchodu o 90 kalendářních dní snižuje míru krácení.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu 2025

Není univerzální ideální důchodový termín

Odchod do starobního důchodu je jednoznačně osobním rozhodnutím. Není žádný nejlepší důchodový termín. Každý žadatel o starobní důchod se totiž nachází v jiné majetkové, zdravotní, pracovní, rodinné a osobní situaci. Pro některé žadatele o starobní důchod nepřichází odchod do předčasného důchodu vůbec do úvahy, pro jiné je to vhodné řešení jejich životní situace. I když tedy musíte při případném odchodu do předčasného důchodu počítat s nižším měsíčním důchodem, tak může být toto rozhodnutí pro Vás to nejlepší, záleží čistě na Vás. Do finálního rozhodování totiž vstupují i jiné aspekty než měsíční částka důchodu.

Předčasný důchod = omezený výdělek

Na doplnění uvádím, že příjemci předčasného důchodu nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Výdělečná činnost předčasných důchodců je tedy omezena. Navíc až do dosažení řádného důchodového věku se předčasným důchodcům valorizuje pouze základní výměra starobního důchodu a procentní výměra důchodu nikoliv. V roce 2025 činí základní výměra řádných i předčasných důchodů 4660 Kč, procentní výměra tak tvoří významnější část státního důchodu.

Petr Gola