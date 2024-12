Poradna: Kdy půjdu do důchodu?

Milan: Jsem ročník narození 1972 a zajímalo by mě, kdy nakonec půjdu do důchodu, když se teď ty důchody hodně změnily.

Pro odchod do starobního důchodu je nutné splnit dvě zákonné podmínky. První podmínkou je dosažení důchodového věku a druhou podmínkou je získání minimální doby pojištění. Důchodový věk v Česku se liší v závislosti na roku narození a aktuálně u žen i na počtu vychovaných dětí. Důchodový věk se však postupně sjednocuje.

Změna důchodového věku

Důchodová reforma skutečně změnila postup stanovení důchodového věku. Důchodový věk lidi narozených v letech 1936 až 1973 je uveden v příloze zákona o důchodovém pojištění. Dle poslední novely je řádný důchodový věk pro muže narozeného v roce 197265 let a 7 měsíců. Pokud již nedojde k žádné legislativní změně, potom by byl Váš řádný důchodový věk právě 65 let a 7 měsíců.

Růst důchodového věku mladším občanům

Mladší občané než Vy mají řádný důchodový věk ještě vyšší. Důchodová reforma počítá s postupným prodlužováním řádného důchodového věku až na 67 let. U pojištěnců narozených v letech 1974 až 1988 se řádný důchodový věk stanoví tak, že se k věku 65 let a 8 měsíců přičte takový počet kalendářních měsíců, který se stanoví jako rozdíl v počtu let mezi rokem narození pojištěnce a rokem 1973. Občané narozeni od roku 1989 budou odcházet do starobního důchodu v 67 letech. Během let se však může legislativa upravující odchod do starobního důchodu změnit.

TIP: Kalkulačka důchodového věku

Kdy do předčasného důchodu?

V případě zájmu o dřívější odchod do starobního důchodu bude možné odejít i v budoucnu do předčasného důchodu. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Při volbě odchodu do předčasného důchodu je však nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší měsíční důchod.

Předčasný důchod = nižší doba pojištění

Předčasný důchod je navíc krácený trvale a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Předčasný důchod je navíc nižší oproti případnému řádnému starobnímu důchodu i z důvodu získání nižší doby pojištění než při práci až do dosažení řádného důchodového věku.

Jak se liší minimální doba pojištění?

Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Pro přiznání předčasného důchodu alespoň v rozsahu 40 let. Do doby pojištění se přitom započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, vojenská služba, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu).

Závěrem

Důchodová reforma zvýšila mladším občanům řádný důchodový věk, což je i Váš případ. Budete tak moci odejít do řádného starobního důchodu později a stejně tak později budete moci odejít do případného předčasného důchodu. Současně s pozdějším odchodem do starobního důchodu je nutné počítat i s dalšími legislativními změnami, kterou budou mít negativní vliv na výpočet Vašeho starobního důchodu, např. postupné snižování zápočtu v první redukční hranici a postupné snižování zápočtu za každý získaný rok pojištění.

Petr Gola