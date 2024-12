Zahájení podnikání při zaměstnání koncem roku a daně

Někteří zaměstnanci zahájili samostatnou výdělečnou činnost koncem roku. V některých případech nebudou muset vyplňovat daňové přiznání. Jak to však bude s vyplňováním přehledů? Jak optimalizovat inkaso peněz koncem roku?

V případě výkonu samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání se jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Sociální a zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečně dosaženého vyměřovacího základu, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, tak jako je tomu v případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Paušální daň není možná

Podnikající zaměstnanci nemohou vstoupit do režimu paušální daně, neboť odvádí ze zaměstnání zálohovou daň z příjmu, což v daňovém paušálním režimu nejde.

Přivýdělek z podnikání bez daňového přiznání

Dle § 38g zákona o dani z příjmu není daňové přiznání povinen podat daňový poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona o dani z příjmu pouze od jednoho nebo postupně více zaměstnavatelů, pokud u všech podepsal prohlášení k dani a nemá jiné příjmy podle § 7 (samostatné výdělečné činnosti), dle § 8 (kapitálového majetku), dle § 9 (nájmu) a § 10 (ostatní zdanitelné příjmy) vyšší než 20000 Kč.

Přehledy se vyplňují

Při splnění výše uvedeného limitu podnikající zaměstnanci nemusí vyplňovat daňové přiznání. Přehledy pro místně příslušnou OSSZ a zdravotní pojišťovnu se však odevzdávají vždy. Třeba i nulové. Když je hrubý zisk do limitu, tak se z vedlejší činnosti sociální pojištění neplatí. Pro celý rok 2024 je limitem hrubý zisk do 105520 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje, na to je potřeba dávat pozor.

Praktický příklad

Zaměstnanec Filip zahájil podnikání od prosince 2024, příjem na účet do konce roku bude mít 12000 Kč. Výdaje bude uplatňovat 60% výdajovým paušálem. Daňové přiznání nebude vyplňovat, protože má příjem z podnikání do 20000 Kč. Přehledy vyplňovat bude. Na sociálním pojištění nezaplatí nic, neboť má hrubý zisk do limitu pro neplacení. Na zdravotním pojištění zaplatí pan Filip jednorázově 324 Kč (12000 Kč – (12000 Kč × 60 %) × 50 % × 13,5 %).

Petr Gola