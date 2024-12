Poradna: OSVČ bez nemocenského pojištění a invalidní důchod

Osoby samostatně výdělečně činné musí platit povinné sociální a zdravotní pojištění. Účast na nemocenském pojištění je dobrovolná. Osoby samostatně výdělečně činné, které si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění, nemají následně nárok na žádné nemocenské dávky. Nárok na nemocenskou tedy nemáte, bez ohledu na Vaše zdravotní problémy.

TIP: Kalkulačka nemocenského pojištění OSVČ v roce 2025

Podmínky pro invalidní důchod

Nárok na invalidní důchod vzniká, jestliže je získána minimální doba pojištění a je přiznán první, druhý nebo třetí stupeň invalidity. Minimální doba pojištění pro přiznání invalidního důchodu se přitom liší dle věku. Občané starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu pěti let v posledních deseti letech. Lidé starší 38 let splní podmínku minimální doby pojištění i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu deseti let v posledních dvaceti letech.

Se splněním doby pojištění byste neměl mít problém

Do doby pojištění se přitom započítává období, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění a tzv. náhradní doby pojištění. Pro důchodové příjmy se přitom hodnotí platby na sociálním pojištění. Jestliže tedy dlouhodobě vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost a platíte povinné sociální pojištění, potom podmínku minimální doby pojištění splníte.

Důchody ovlivňují platby na sociálním pojištění

Pro výpočet státních důchodů jsou rozhodující platby právě na sociálním pojištění. Z povinného zdravotního pojištění je financováno čerpání zdravotní péče.

Žádost o invalidní důchod je bez poplatku

Nejjednodušší je si požádat o invalidní důchod na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Podání žádosti o invalidní důchod je bez finančních poplatků a případné zamítnutí žádosti o invalidní důchod není důvodem, proč by nemohlo být v budoucnu o invalidní důchod žádáno znovu, pokud se zdravotní stav v mezidobí zhorší.

Výše invalidního důchodu

Neplacení dobrovolného nemocenského pojištění by tedy nemělo žádný vliv na Váš případný invalidní důchod. Měsíční částka invalidního důchodu závisí výhradně na získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění), výši rozhodných příjmů před přiznáním invalidity a přiznaném stupni invalidity. V současné době nemůžete případnou částku invalidního důchodu ovlivnit, protože se budou hodnotit odvody na sociálním pojištění před přiznáním invalidity za celé rozhodné období.

OSVČ mají nízký invalidní důchod

V praxi mají zaměstnanci zpravidla výrazně vyšší státní důchody než osoby samostatně výdělečně činné, což se týká i invalidních důchodů. Důvodem jsou vyšší platby zaměstnanců na sociálním pojištění. Např. měsíční platba na sociálním pojištění ve výši 5000 Kč odpovídá hrubé měsíční mzdě ve výši 17123 Kč.

Zaměstnání za minimální mzdu je často výhodnější

V dotazu neuvádíte, jak vysoké platby na sociálním pojištění jste v minulých letech odváděl, proto jenom na doplnění uvádím, že většina osob samostatně výdělečně činných na tom je pro výpočet státního starobního důchodu nebo invalidního důchodu hůře než zaměstnanci pracující za minimální mzdu. V roce 2025 bude činit minimální měsíční mzda již 20800 Kč.

Petr Gola