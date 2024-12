Poradna: Obavy z nízkého důchodu v roce 2025

Marta: V létě příštího roku půjdu do normálního důchodu. Sice jsem celý život pracovala a vychovala jsem dvě děti, přesto se obávám nízkého důchodu. Z tohoto důvodu jsem ani neodešla do předčasného důchodu, i když je to teď v práci pro mě těžké. Měla jsem totiž vždy nízké příjmy. Můžete mi alespoň orientačně říci, jak vysoký důchod lze mít při nízkých příjmech, cca okolo 25 tisíc.

Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění. Do výpočtové formule starobního důchodu v roce 2025 budou vstupovat příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2024, a získaná doba pojištění v celých ukončených letech.

Nutnost znalosti celého průběhu pojištění

Z údajů v dotazu bohužel neznám Váš průběh pojištění, proto Vám nejsem schopen přesně říci, s jakou částkou starobního důchodu můžete počítat. Vzhledem k tomu, že se hodnotí příjmy již od roku 1986, tak může být poměrně nepřesné vypočítávat starobní důchod pouze dle aktuálního příjmu.

Výhoda vysoké doby pojištění

Velmi pozitivní pro výpočet Vašeho starobního důchodu je skutečnost, že jste získala vysokou dobu pojištění, protože jste celý život pracovala. Každý celý ukončený rok pojištění má při výpočtu starobního důchodu velkou váhu. Dle formulace dotazu byste tedy měla získat vysokou dobu pojištění, což je pro Vás velmi přínosné.

Výchovné na dvě děti bude činit 1 006 Kč

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 činí výchovné na každé dítě 503 Kč bez dalších okolností. Na výši výchovného nemají vliv dosahované příjmy.

Vyhnula jste se krácení

Odchodem až do řádného starobního důchodu se vyhnete krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Zejména při nižších příjmech může odchod do předčasného důchodu z důvodu nižšího důchodu znamenat finanční potíže. Při odchodu až do řádného starobního důchodu si budete moci případně k řádnému důchodu libovolně přivydělat, např. na některou z pracovních dohod.

Postupné zhoršování výpočtu důchodu od roku 2026

Samotný výpočet důchodu v roce 2025 je výhodný, legislativní změny zhoršující výpočet starobního důchodu budou nabíhat postupně až od roku 2026. Z tohoto důvodu je rovněž příznivé, že budete do starobního důchodu odcházet v létě příštího roku.

Velmi orientační výpočty

V tabulce níže Vám pro názornost uvádíme výši řádného starobního důchodu přiznaného v roce 2025 v závislosti na průměrné důchodové mzdě za odpracované roky a získané vyšší době pojištění v rozsahu 47 let. Počítáme tedy, že nebyly v průběhu pojištění žádné mezery. Ve výpočtu je zohledněno výchovné na dvě děti.

Průměrná mzda Doba pojištění Starobní důchod 23 000 Kč 47 let 20 570 Kč 25 000 Kč 47 let 20 937 Kč 27 000 Kč 47 let 21 303 Kč 29 000 Kč 47 let 21 670 Kč

Závěrem

Pokud jste celý život pracovala a odejdete až do řádného starobního důchodu, tak si finančně příliš nepohoršíte, přestože jste měla celý život podprůměrné příjmy. V tabulce výše máme uvedeno několik důchodových variant a starobní důchod je ve všech zvolených případech vyšší než 20500 Kč. Výpočtová formule starobního důchodu je v Česku výhodnější právě pro lidi s nižšími příjmy, kteří mají vyšší náhradový poměr než lidé s vysokými příjmy. Odchodem do starobního důchodu si tedy vzhledem k vysoké získané době pojištění příliš nepohoršíte a není potřeba mít z odchodu do starobního důchodu obavy.

Petr Gola