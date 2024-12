Poradna: Zdravotní problémy a předčasný důchod

Zuzana: Do normální důchodu mohu odejít za čtyři roky. Nyní však mám zdravotní problémy, tak uvažuji o odchodu do předčasného důchodu příští rok. Není nějaká možnost výhodnějšího výpočtu předčasného důchodu, když mám zdravotní problémy a současné zaměstnání mě již velmi vysiluje? Nemohla bych odejít do předčasného důchodu třeba již nyní?

Do trvale kráceného předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Nejdřívější termín předčasného důchodu je pro všechny občany stejný. Ani z důvodu zdravotních problémů není aktuálně možné odejít do předčasného důchodu dříve o čtyři roky před dosažením řádného důchodového věku.

S jakým krácením u předčasného důchodu počítat?

Při odchodu do předčasného důchodu je však nutné počítat s krácením, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Z důvodu aktuálních zdravotních problémů byste neměla výhodnější výpočet předčasného důchodu. Případný odchod do předčasného důchodu je vhodné pečlivě naplánovat i právě s ohledem na výši krácení.

Řešení Vaší situace

V dotazu neuvádíte, jaké zdravotní problémy máte, jakého jsou rozsahu a při jakých činnostech Vás omezují, což jsou podstatné informace. V případě závažnějších zdravotních problémů si můžete požádat o invalidní důchod. V případě mírnějších zdravotních problémů může být řešením hledání jiného zaměstnání, které Vás nebude tak zmáhat.

Komunikace se zaměstnavatelem

Jestliže by byla možnost vykonávat u stávajícího zaměstnavatele nějakou práci, která by odpovídala Vaším aktuálním zdravotním možnostem, tak je vhodné danou situaci se zaměstnavatelem řešit. Případně může být řešením i přechod na zkrácený úvazek. Vše se odvíjí od Vašeho zdravotního stavu a Vašich pracovních možnostech.

Ne vždy lze pracovat do řádného důchodového věku

S ohledem na měsíční částku starobního důchodu by bylo samozřejmě ideální pracovat až do dosažení řádného důchodu věku. V některých případech to však nejde a předčasný důchod je dobrou volbou, situace je samozřejmě individuální. Zdraví je totiž nejcennější hodnota, kterou máme a případný předčasný důchod může mít velmi pozitivní vliv na zdravotní stav.

Evidence na úřadu práce

V případě, že již nebudete moci pokračovat v aktuálním zaměstnání, tak se budete moci registrovat na úřadu práce. Občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců, přičemž období pobírání podpory v nezaměstnanosti se započítává do celkové doby pojištění ovlivňující důchodové nároky.

Předčasný důchod může být řešením

Pokud nebudete moci pracovat až do řádného důchodového věku a Vaše zdravotní problémy jsou nedostačující pro přiznání invalidního důchodu, potom může být pro Vás odchod do předčasného důchodu zajímavým řešením Vaší životní situace. V takovém případě je však nutné počítat s výše uvedeným krácením. Současně nemají předčasní důchodci až do dosažení řádného důchodového věku nárok na valorizaci procentní výměry důchodu a mají omezenou možnost přivýdělku.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2025

Omezení výdělku v předčasném důchodu

V předčasném důchodu je možné mít pouze příjem, ze kterého nevzniká povinnost platby sociálního pojištění. Nejčastěji si v praxi předčasní důchodci do dosažení řádného důchodového věku, od kterého již žádná omezení neplatí, přivydělávají na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění.

Petr Gola