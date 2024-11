Poradna: Řešení finančních problémů zpětnou žádostí o důchod

Marek: Do důchodu jsem plánoval odejít začátkem jara příštího roku. Z rodinných důvodů však potřebuji větší finanční obnos. Přemýšlím tedy o zpětném odchodu do důchodu. Za jakých podmínek je to možné? Kolik peněz bych dostal?

Do starobního důchodu je možné odejít pouze při splnění zákonných podmínek, tedy při dosažení požadovaného zákonného věku a získání minimální doby pojištění. V dotazu neuvádíte, zdali máte v plánu odejít do řádného nebo předčasného starobního důchodu. Důchodový věk se liší dle ročníku narození a je přílohou zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.

Podmínky pro předčasný důchod

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku a při získání minimální doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Pro přiznání řádného starobního důchodu stačí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Podmínky pro přiznání předčasného důchodu jsou tedy od října letošního roku přísnější než u řádného starobního důchodu.

Zpětné přiznání předčasného důchodu není možné

V případě, že uvažujete o odchodu do předčasného důchodu, tak počítejte s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Za každý interval předčasnosti činí krácení u předčasného důchodu 1,5 % výpočtového základu. O předčasný důchod nelze požádat zpětně.

Praktický příklad

Pan XY uvažuje o předčasném důchodu od jara 2025, přičemž by odešel do předčasného důchodu dříve o 720 kalendářních dní (krácení za 8 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti). Požádat si nyní zpětně o předčasný důchod v nejdřívějším termínu, tedy tři roky před dosažením řádného důchodového věku není možné.

Doplacení řádného důchodu

Jestliže jste již dosáhl řádného důchodového věku, potom si můžete o řádný starobní důchod požádat i zpětně, a to až 5 let. V praxi k takovému rozhodnutí dochází, když byl prvotní záměr odcházet do starobního důchodu později z důvodu „přesluhování“, kdy by byl přiznaný řádný starobní důchod z důvodu pozdějšího odchodu do důchodu vyšší. Pokud je to Váš případ, potom Vám bude při zpětné žádosti o důchod samozřejmě řádný starobní důchod doplacen, nejdéle výše uvedených pět let.

Legislativní úprava

Dle § 55 zákona o důchodovém pojištění platí, že nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká, není-li dále uvedeno jinak, uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží.

Praktický příklad

Pan YX dosáhl řádného důchodového věku v roce 2023 a do starobního důchodu neodešel, neboť stále pracuje a z důvodu „přesluhování“ chce mít následně vyšší přiznaný starobní důchod. Pan YX však změnil své rozhodnutí a nakonec si požádal zpětně o řádný starobní důchod k datu dosažení řádného důchodového věku v roce 2023. Starobní důchod bude tedy panu YX zpětně doplacen.

Předčasný důchod a omezení výdělku

V dotazu uvádíte, že potřebujete řešit svoji finanční situaci. Jestliže budete muset odejít na jaře do předčasného důchodu, neboť jste ještě nedosáhl řádného důchodového věku, tak počítejte s tím, že výdělečná činnost v předčasném důchodu je značně omezena, neboť nesmí plynout příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. V takovém případě pravděpodobně nebude volba předčasného důchodu řešením Vaší finanční situace.

Petr Gola