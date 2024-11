Poradna: Které odpracované roky mi příští rok nejvíc zvýší důchod?

Vlasta: Příští rok na podzim budu odcházet do normálního důchodu. Budou se mi odpracované roky započítávat ještě normálně nebo již ve sníženém rozsahu? Které roky mi budou ovlivňovat výši důchodu a zdali bude nějak zvýhodněn rok 2024?

Pro účely výpočtu řádného starobního důchodu se veškeré rozhodné příjmy přepočtenou na jeden měsíc a do výpočtové formule starobního důchodu bude vstupovat průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Důchodové příjmy? Roky 1986 až 2024

Průměrná důchodová mzda neboli osobní vyměřovací základ se při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 vypočítá z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2024. Hodnotí se tedy poměrně dlouhé příjmové období, přičemž žádné roky nejsou nijak speciálně zvýhodněny. Ani rok 2024 nebude při výpočtu důchodu hrát nějakou mimořádnou úlohu. Každý rok má stejnou váhu na výpočet osobního vyměřovacího základu.

Příjmové období se prodloužilo pouze o rok

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2023. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2024. Přepočítací koeficienty se vždy meziročně zvyšují. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 budou tedy použity výhodnější přepočítací koeficienty, než je tomu při výpočtu starobního důchodu v roce 2024.

Nezaplacené sociální pojištění? Příjmy důchod neovlivňují

V případě, že z příjmů není zaplaceno sociální pojištění, potom do výpočtu starobního důchodu nevstupují. Sociální pojištění se např. naplatí z nájmu, z kapitálového majetku, z odměn z pracovních dohod s hrubou odměnou do limitu nebo ze zisku z vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu. Pokud není z příjmu odvedeno sociální (důchodové) pojištění, potom takový příjem nemá vliv na důchodové nároky. Ani případně vysoká daň z příjmu odvedena z takového příjmu není pro důchodové účely rozhodující.

Jak se počítá doba pojištění?

Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na výši rozhodných příjmů, ale i na získané době pojištění. Každý celý ukončený rok pojištění se při výpočtu starobního důchodu započítává jako 1,5 % z výpočtového základu, kterým je redukovaný osobní vyměřovací základ. Získaná doba pojištění ovlivňuje, stejně jako rozhodné příjmy, procentní výměru starobního důchodu. Základní výměra důchodu je vždy stejná. V roce 2025 bude činit základní výměra důchodu u nových i starých důchodů 4660 Kč. U důchodů přiznaných v roce 2024 a dříve se na tuto částku zvýší z důvodu valorizace.

Hodnocení doby pojištění je stejné

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 hraje získaná doba pojištění stejnou roli jako při výpočtu starobního důchodu v roce 2024. Pro rok 2025 nedochází k žádnému zpřísnění při započítávají doby pojištění do výpočtu starobního důchodu oproti roku 2024.

Závěrem

V případě, že odejdete do řádného starobního důchodu na podzim příštího roku, tak se při výpočtu starobního důchodu použije výpočtová formule z roku 2025, přičemž hodnocení doby pojištění je stejné jako v roce 2024 a meziročně tedy ke znevýhodnění při výpočtu doby pojištění nedošlo. Co se týká příjmového období, tak se budou všechny Vaše odpracované roky hodnotit stejně, příjmy v předdůchodovém věku nejsou při výpočtu důchodu nijak zvýhodněny.

Petr Gola