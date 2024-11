Poradna: Měl jsem nadprůměrné příjmy a údajně budu mít podprůměrný důchod

Filip: Na jaře příštího roku budu odcházet do normálního důchodu. V posledních letech jsem měl nadprůměrné příjmy. V některých měsících i přes 50 tisíc korun. Orientačně bych však měl mít starobní důchod cca 19300 Kč. To mi přijde na moje příjmy málo. Můžete mi to vysvětlit.

Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění. Nehodnotí se pouze posledních pár let před odchodem do důchodu. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 budou do výpočtové formule starobního důchodu vstupovat příjmy v letech 1986 až 2024, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Příjmově se tedy hodnotí poměrně dlouhé období.

Předdůchodové období není zvýhodněno

V dotazu píšete, že jste měl v posledních letech nadprůměrné příjmy. Neuvádíte však, jak vysoké jste měl příjmy v předcházejících letech a ani kolik posledních let jste měl nadprůměrné příjmy. Při výpočtu starobního důchodu mají všechny roky příjmově stejnou váhu. To znamená, že např. příjmy v devadesátých letech mají stejný vliv na výši starobního důchodu jako v předdůchodovém věku. Každý rok má na výši důchodu stejný vliv. Příjmy v jednotlivých letech se totiž přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Příjmy bez platby sociálního pojištění se nepočítají

Do výpočtové formule starobního důchodu vstupují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Z některých příjmů se sociální pojištění neplatí (např. z kapitálového majetku, z nájmu, z ostatních zdanitelných příjmů, z pracovních dohod s odměnou do limitu). Příjmy, ze kterých nebylo zaplaceno sociální pojištění, tak měsíční částku starobního důchodu nezvyšují. Někteří občané platí poměrně vysokou částku na dani z příjmu, např. právě z důvodu vysokých pasivních příjmů, přitom však tato skutečnost nemá žádný vliv na měsíční částku řádného starobního důchodu.

Doba pojištění hraje velkou roli

Měsíční výši starobního důchodu významně ovlivňuje i získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Do doby pojištění se přitom započítávají nejenom roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. vojenská služba, studium před rokem 2010, péče o dítě do 4 let věku). Každý získaný rok pojištění přitom zvyšuje měsíční částku starobního důchodu více, než by se na první pohled mohlo zdát.

Důvody nižší orientační částky starobního důchodu

Měsíční důchod ve výši 19300 Kč je skutečně lehce podprůměrný, v roce 2025 bude průměrný starobní důchod již přes 21 tisíc korun. Současně však důchod v částce 19300 Kč není vyloženě nízký. Níže uvedu důvody, proč by Vám mohl být přiznán podprůměrný starobní důchod.

V posledních letech máte sice nadprůměrný příjem, ale v předchozích letech jsem měl příjmy poměrně nižší.

Z některých Vašich příjmů se neodvádělo sociální pojištění a nevstupují tedy do výpočtové formule starobního důchodu.

Získal jste podprůměrnou dobu pojištění, minimální doba pojištění pro přiznání starobního důchodu je 35 let.

Máte mezery v pojištění, které znamenají „rozmělnění“ průměrné důchodové mzdy, ze které se starobní důchod vypočítává.

Při orientačním výpočtu starobního důchodu není z nějakého důvodu zohledněno nějaké důchodové období nebo některé příjmy.

Závěrem

Doporučuji Vám si ještě jednou projít Váš průběh pojištění. Pokud je důvodem nižšího orientačního výpočtu poslední bod z výše uvedeného odstavce, potom je nutné co nejdříve sjednat nápravu a případné nesrovnalosti v průběhu pojištění „vydokladovat“ tak, aby průběh pojištění v databázi ČSSZ odpovídal skutečnosti.

Petr Gola