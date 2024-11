Poradna: Tříměsíční nemoc a invalidní důchod

Dana: Aktuálně jsem již třetím měsícem nemocná a zajímalo by mě, kdy mi tedy bude přiznán invalidní důchod?

Pro přiznání invalidního důchodu musí být splněny zákonné podmínky. Nikdy není invalidní důchod přiznán automaticky, a to ani při delší nemoci. Z moci úřední tedy nebudete dostávat na účet invalidní důchod.

Nárok na invalidní důchod

Pro přiznání invalidního důchodu musí být splněny tři základní podmínky. V první řadě je nutné si o invalidní důchod požádat. Žadatel o invalidní důchod musí současně získat potřebnou minimální dobu pojištění, která se liší dle věku a musí být uznán invalidním v prvním stupni, druhém stupni nebo třetím stupni posudkovým lékařem. Bez splnění výše uvedených tří podmínek nelze inkasovat invalidní důchod.

Invalidní důchod bez nemoci

V praxi tak může být invalidní důchod přiznán i bez předchozího nároku na nemocenskou, nebo naopak ani půlroční nemocenská není důvodem pro přiznání invalidního důchodu. Situace je vždy individuální.

Minimální doba pojištění

Bez získání minimální doby pojištění nemůže být invalidní důchod přiznán ani při závažnějších zdravotních problémech. V dotazu neuvádíte, kolik máte roků, takže uvedu všechny potřebné minimální doby pojištění v závislosti na dosaženém věku.

do 20 let méně než jeden rok

od 20 let do 22 let alespoň jeden rok

od 22 let do 24 let alespoň dva roky

od 24 let do 26 let alespoň tři roky

od 26 let do 28 let alespoň čtyři roky

nad 28 let již 5 let

Druhá podmínka pojištění pro lidi starší 38 let

U lidí starších 28 let se potřebná minimální doba pojištění pro přiznání invalidního důchodu zjišťuje v posledních deseti letech. Lidé starší 38 let splní podmínku minimální doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu, i když získali dobu pojištění alespoň v rozsahu deseti let v posledních dvaceti letech.

Stupeň invalidity dle zdravotního stavu

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně. Pro přiznání invalidity prvního stupně musí pracovní schopnost dle posouzení posudkového lékaře poklesnout o 35 % až 49 %, pro přiznání invalidity druhého stupně musí pracovní schopnost poklesnout o 50 % až 69 % a pro přiznání invalidity třetího stupně musí pracovní schopnost poklesnout o 70 % a více. Stupeň invalidity se může pochopitelně v průběhu let změnit v závislosti na aktuálním zdravotním stavu. Změna stupně invalidity je následně důvodem pro přepočet invalidního důchodu. Při zvýšení stupně invalidity se invalidní důchod zvýší a při snížení stupně invalidity se invalidní důchod sníží.

Částka invalidního důchodu

Měsíční částka invalidního důchodu závisí výhradně na rozhodných příjmech před přiznáním invalidity, získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění) a přiznaném stupni invalidity. Věk žadatele o invalidní důchod nehraje ve výpočtové formuli roli.

Závěrem

Z důvodu Vaší tříměsíční nemoci Vám tedy automaticky nárok na invalidní důchod nevznikne. Doporučuji Vám tedy konzultovat Váš zdravotní stav s ošetřujícím lékařem a případně si o invalidní důchod požádat, skutečně záleží na Vašem zdravotním stavu. Případné podání žádosti o invalidní důchod je bez poplatků a případné zamítnutí žádosti o invalidní důchod není důvodem, proč byste si nemohla následně v budoucnu o invalidní důchod požádat znovu, když by se Váš zdravotní stav v mezidobí zhoršil.

Petr Gola