Poradna: Dlouhodobá nezaměstnanost a důchod

Anna: V posledních deseti letech jsem měla zdravotní problémy, invalidní důchod mi však nebyl přiznán. Byla jsem často na úřadu práce, protože jsem v žádné práci ze zdravotních důvodů dlouho nevydržela. Příští rok budu mít věk pro předčasný důchod. Zajímalo by mě, jak to budu mít s důchodem?

Pro přiznání předčasného důchodu je nutné splnit dvě zákonné podmínky, a sice dosáhnout požadovaného věku a získat minimální dobu pojištění.

Související Výdělek v penzi bez daňového přiznání v příkladech

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Minimální doba pojištění pro přiznání předčasného důchodu je od října letošního roku 40 let. Pokud nejsou současně splněny obě výše uvedené zákonné podmínky, tak nemůže být předčasný důchod přiznán a není možné ho dostávat na účet. Dlouhodobá nezaměstnanost je po zpřísnění podmínek pro přiznání předčasného důchodu velkým problémem.

Minimální doba pojištění

Vzhledem k tomu, že jste v posledních deseti letech byla dlouhodobě na úřadu práce, tak budete mít pravděpodobně problémy se získáním minimální doby pojištění. Bohužel neznám detailně Váš průběh pojištění, tak Vám nejsem schopen říci, zdali podmínku minimální doby pojištění splňujete či nikoliv. Do doby pojištění pro důchodové účely se započítávají nejenom období, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek).

Hodnocení evidence na úřadu práce

Evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění započítává vždy, když náleží podpora v nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce po dobu, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se toto období hodnotí zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. Náhradní doba pojištění získaná evidencí na úřadu práce se započítává z 80 %.

Vaše nezaměstnanost jako náhradní doba pojištění

V jakém rozsahu se Vám bude evidence na úřadu práce započítávat jako náhradní doba pojištění závisí, v jakém rozsahu jste případně měla nárok na podporu v nezaměstnanosti v jednotlivých obdobích po skončení zaměstnání.

Kontrola doby pojištění

Doporučuji Vám si nejdříve zjistit, jakou skutečnou dobu pojištění jste získala. V případě, že bude Vaše doba pojištění nižší než 40 let, potom nebudete moci odejít do předčasného důchodu a budete moci odejít až do řádného starobního důchodu, kdy stačí získat dobu pojištění v rozsahu 35 let. V případě, že byste zjistila, že nesplňujete ani minimální dobu pojištění v rozsahu 35 let, potom může být řešení dopojištění chybějící doby pojištění formou dobrovolného důchodového pojištění. Využití této varianty by však skutečně záviselo na Vašem skutečném průběhu pojištění, který neznám.

Další podmínky pro přiznání důchodu

Na doplnění uvádím, že v § 29 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. jsou uvedeny další možnosti, kdy může být přiznán starobní důchod, pokud nejsou splněny základní výše uvedené podmínky. Dalším důvodem pro přiznání starobního důchodu je např. získání doby pojištění v rozsahu 20 let a dosažení věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození.

Petr Gola