Poradna: Dlouhodobá nemoc v podnikání a zdravotní pojištění

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je zdravotní pojištění povinnou daní, která musí být vždy placena, a to i při ztrátě. Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z ročního vyměřovacího základu a je jednotná. Špatné hospodářské výsledky nebo nemoc nejsou důvodem pro snížení sazby zdravotního pojištění.

Roční nedoplatek nebo přeplatek

Od vypočteného ročního zdravotního pojištění se odečtou zaplacené měsíční zálohy během roku a případný nedoplatek se uhradí do osmi dní od odevzdání přehledu za příslušný rok. Přeplatek je možné použít na úhradu dalších měsíčních záloh, druhou možností je poslání přeplatku na bankovní účet. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti se odvádí alespoň minimální měsíční zálohy na pojistném.

Jaký vyměřovací základ se použije?

V případě, že je skutečný vyměřovací základ vyšší než minimální vyměřovací základ, tak se roční zdravotní pojištění vypočítává právě ze skutečného vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Jestliže je však skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se roční zdravotní pojištění vypočítá z minimálního vyměřovacího základu.

Minimální měsíční vyměřovací základ

Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti během roku 2024 činí minimální vyměřovací základ 21983,50 Kč. Za období nemoci po celý kalendářní měsíc, pokud náleží nemocenská od místně příslušné Okresní správu sociálního zabezpečení, nemusí být při výpočtu ročního zdravotního pojištění dodržen minimální vyměřovací základ za příslušný měsíc. Nárok na nemocenskou však mají pouze osoby samostatně výdělečně činné platící dobrovolné nemocenské pojištění.

Kdy neušetříte na zdravotním pojištění?

V dotazu nepíšete, zdali si platíte dobrovolné nemocenské pojištění či nikoliv. I když si však dobrovolné nemocenské pojištění pravidelně každý měsíc platíte, ale Váš roční skutečný vyměřovací základ bude vyšší než minimální vyměřovací základ, tak Vaše dvouměsíční nemoc nebude mít žádný vliv na výpočet ročního zdravotního pojištění. Rovněž by k žádné úspoře na zdravotním pojištění nedošlo, jestliže si dobrovolné nemocenské pojištění neplatíte a nemáte tedy nárok na nemocenskou, kterou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení.

Praktický příklad

Podnikatel XY bude mít za rok 2024 hrubý zisk (tj. příjem ponížený o související výdaje) ve výši 700000 Kč. Skutečný vyměřovací základ je vyšší než minimální vyměřovací základ. Roční zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu ve výši 350000 Kč a bude činit 47250 Kč. I když byl pan XY během roku dva měsíce nemocný a měl nárok na nemocenskou z důvodu účasti v dobrovolném nemocenském pojištění, tak nedojde k nějakému snížení při výpočtu zdravotního pojištění. Zdravotní pojištění se vypočítá klasicky ze skutečného vyměřovacího základu.

Kdy ušetříte na zdravotním pojištění?

Na zdravotním pojištění za rok 2024 ušetříte pouze za předpokladu, že si platíte dobrovolné nemocenské pojištění a Váš skutečný vyměřovací základ je nižší než minimální vyměřovací základ. Roční zdravotní pojištění by se v případě dvouměsíční nemoci vypočítalo z minimálního ročního vyměřovacího základu, který by se stanovil za 10 měsíců a nikoliv za 12 měsíců, tak jako by tomu bylo ve standardní situaci.

Petr Gola