Kteří podnikatelé neplatí zálohy na zdravotním pojištění?

Při výkonu hlavní samostatné výdělečně činnosti musí být vždy placeny měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Výpočet měsíčních záloh na zdravotním pojištění je přitom stejný u všech zdravotních pojišťoven působících na trhu. Částka měsíční zálohy závisí na dosaženém zisku v předchozím období, vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha.

Příklad 1) Výpočet dle skutečného zisku

Živnostník Pavel měl za rok 2023 hrubý zisk (tj. příjem ponížený o výdaje) ve výši 1400000 Kč. Pan Pavel je plátcem DPH, takže nemůže být v dobrovolném paušálním režimu. Roční zdravotní pojištění za rok 2023 činilo 94500 Kč a vypočetlo se ze skutečného vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 %.

Měsíční záloha na zdravotním pojištění od odevzdání přehledu za rok 2023 je 7875 Kč (94500 Kč: 12 měsíců). Takto vysokou měsíční zálohu bude pan Pavel platit až do odevzdání přehledu za rok 2024, což bude pravděpodobně v březnu 2025, neboť pan Pavel vždy odevzdává všechny daňové formuláře koncem března.

Příklad 2) Zvýšení minimální zálohy

Živnostník Michal má relativně nízké zisky a vstup do daňového paušálního režimu se mu nevyplatil, protože má nárok na daňový bonus. Pan Michal platí minimální měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Záloha vypočtená ze skutečného vyměřovacího základu by byla nižší než minimální měsíční záloha. Během celého roku 2024 platil minimální měsíční zálohu ve výši 2968 Kč. Během celého roku 2025 bude pan Michal platit minimální měsíční zálohu ve výši 3143 Kč. Splatnost zálohy je vždy do osmého dne následujícího měsíce. Poprvé bude pan Michal platit novou zvýšení měsíční zálohu za leden 2025.

Změna v paušálním režimu

Osoby samostatně výdělečně činné, které splňují zákonné podmínky a dobrovolně vstoupí do měsíčního daňového paušálního režimu, platí v jedné měsíční platbě současně daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. Nejvíce OSVČ je v nejnižším prvním paušálním režimu (celkem jsou v Česku tři pásma). Zdravotní pojištění v prvním pásmu je na úrovni minimální zálohy, v roce 2024 tedy v částce 2968 Kč a v roce 2025 v částce 3143 Kč. V roce 2024 činí měsíční platba v prvním paušálním režimu 7498 Kč, v roce 2025 to bude již 8716 Kč, protože se zvyšuje i minimální záloha na sociálním pojištění.

Podnikání při zaměstnání je bez záloh na zdravotním pojištění

V případě výkonu samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, která je pro výpočet zdravotního pojištění zvýhodněna. V těchto případech se totiž roční zdravotní pojištění vypočítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu. Pro podnikání při zaměstnání tak neplatí minimální vyměřovací základ. Další výhodou je, že podnikající zaměstnanci neplatí během roku zálohy na zdravotním pojištění a zdravotní pojištění z podnikání doplatí až jednorázově při odevzdání přehledu za daný rok.

Příklad 3) Podnikající zaměstnanec a zdravotní pojištění

Zaměstnanec Aleš současně podniká. Za celý rok 2024 bude mít hrubý zisk 160000 Kč. Roční zdravotní pojištění tedy bude 10800 Kč (160000 Kč × 50 % × 13,5 %). Roční zdravotní pojištění zaplatí pan Aleš v březnu 2025, kdy odevzdá přehled za rok 2024. Nedoplatek na zdravotním pojištění je splatný do osmi dní od odevzdání přehledu.

Petr Gola