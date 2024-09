Co čekat od zasedání amerického Fedu?

Dobrý důvod pro snížení sazeb

Hlavní otázkou je, jaký důvod má Fed pro snížení sazeb. Prvním důvodem je pozitivní vývoj inflace. Jelikož se inflace v USA pomalu, ale jistě blíží k cíli, může si Fed dovolit snížit své sazby. V tomto případě by šlo o standardní snížení o 25 bazických bodů, což by odpovídalo i projekcím Fedu, které počítají s jedním nebo dvěma sníženími do konce roku 2024.

Špatné důvody pro snížení sazeb

Existují však i dva méně příznivé důvody pro snížení sazeb. Jerome Powell v Jackson Hole připomněl, že úkolem centrální banky není pouze cenová stabilita, ale také dohled nad pracovním trhem. Aktuální míra nezaměstnanosti v USA je 4,2 %, což je lehce pod úrovní 4,5 %, kterou Fed považuje za přijatelnou. Obava, že by nezaměstnanost mohla tuto hranici rychle překročit, by mohla být jedním z důvodů pro snížení sazeb.

Druhým potenciálním důvodem je obava z recese v USA. Podle ukazatelů HDP za druhé čtvrtletí to sice nevypadá, že by americká ekonomika byla blízko recese, ale snížení sazeb je podobné otočení kormidla u tankeru – jeho efekt se projeví až po určité době. Právě proto ekonomové, jako například Joseph Stiglitz, vyzývají Fed, aby snížil sazby rovnou o 50 bazických bodů, než bude pozdě.

Dopad na akciové trhy

Pokud Fed sníží sazby o 25 bazických bodů, dopad na trhy bude mírný, protože investoři už toto snížení do cen započítali. V případě snížení o 50 bazických bodů se můžeme dočkat bouřlivější reakce. Hodně by záleželo na důvodech, které by vedly Fed k většímu snížení. Pokud by důvodem byla obava z recese, mohli bychom ve středu zažít výprodeje na akciových trzích.

