Kdo nakupuje zlato?

Zlato je mezi investory oblíbené jako bezpečný přístav. V případě krizí, inflace nebo válek si zlato uchovává svou hodnotu, nebo ji dokonce zvýší. Když se podíváme na výkonnost zlata od začátku roku 2024, zjistíme, že zlato přidalo 22 %. To je velmi slušný růst. Podle ceny zlata by se mohlo zdát, že se svět připravuje na další finanční krizi.

Proč centrální banky nakupují zlato?

Ve skutečnosti je však zlato především formou pojistky. V tomto duchu ho nakupují především centrální banky. Zlato je pro ně, stejně jako pro běžné investory, příležitostí k diverzifikaci svých investic. Druhým důvodem pro nákup zlata je obava z amerických nebo evropských sankcí. Jak jsme viděli na příkladě Ruska, USA nebo Evropská unie dokážou velmi efektivně zmrazit devizové rezervy zemí, které je vlastní ve formě dluhopisů. Tato skutečnost pak vede státy, které by se potenciálně jednoho dne mohly ocitnout na seznamu nepřátel západního světa, k tomu, že je lepší ukládat své peníze do zlata než do dluhopisů těchto zemí. Investice do zlata nepřináší žádné úroky, ale na druhou stranu tyto státy mohou zlato kdykoli vyměnit za zboží, které potřebují.

Které centrální banky nakoupily nejvíce zlata za druhé čtvrtletí 2024?

Na stránkách World Gold Council se můžeme každé čtvrtletí dozvědět aktuální údaje o nákupu zlata. Na prvním místě se umístila polská centrální banka, která nakoupila přes 18,6 tuny zlata. Polsko se v tomto žebříčku objevilo poprvé. V případě Polska se jedná o bezpečnostní strategii. Polsko se neustále připravuje na možný konflikt s Ruskem. Pokud by k němu došlo, zlaté rezervy by posloužily k posílení polského zlotého. Na druhém místě byla Indie s nákupem 18,67 tuny zlata. Následovaly dvě země, které pravidelně nakupují na trzích větší množství zlata: Turecko (14,63 tuny) a Uzbekistán (7,46 tuny). Na čtvrté místo se dostala naše ČNB s nákupem 5,91 tuny zlata. Guvernér Michl tak plní svůj záměr z roku 2023, kdy oznámil, že si přeje navýšit zlaté rezervy až na 100 tun.

Matěj Široký