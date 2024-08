ČNB znovu snížila své sazby, tentokrát však snížení bylo menší

Opatrný Michl

Na tiskové konferenci guvernér ČNB Aleš Michl prohlásil, že považuje současné nastavení měnové politiky za dostatečně přísné. Na tiskové konferenci byl také představen makroekonomický výhled do konce roku. ČNB snížila výhled na růst českého HDP, které by mělo růst o 1,2 % oproti dříve uváděným 1,4 %. Tento přírůstek HDP je velmi malý a sám o sobě nezaručuje vytváření nových pracovních míst. To však nemusí až tak trápit ČNB, protože český pracovní trh zůstává nadále napjatý. V roce 2025 by se měla česká ekonomika znovu vrátit k silnému růstu 2,8 %.

Jak se promítne zpoždění digitalizace stavebního řízení?

Otázkou je, zda ČNB již ve výhledu zohlednila možný propad českého HDP kvůli problémům s digitalizací českého stavebního řízení. Podle ekonoma Petra Bartoně každý den nefunkčního systému připravuje českou ekonomiku o 770 milionů korun. Mnoho velkých investic a stavebních projektů se dostává do skluzu. Pokud systém nebude funkční na začátku září, hrozí, že růst české ekonomiky v roce 2024 bude nulový.

Co když udeří světová recese?

Akciové trhy se v pátek 2. srpna znovu výrazně propadly. Z velké části za propad mohly údaje z amerického trhu práce, který již nyní vykazuje velké známky ochlazení. Silný růst nezaměstnanosti by nebyl dobrou známkou pro americkou ekonomiku. V kombinaci se stále vysokými úrokovými sazbami by se americká ekonomika mohla velmi rychle ocitnout na pokraji recese. V případě, že by se tato obava potvrdila, je otázkou, zda výhled ČNB není až příliš optimistický.

Matěj Široký