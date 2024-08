Chybí růstový příběh

Hlavním problémem bitcoinu je absence silného narativu. V první polovině roku měl bitcoin dva velké milníky: spuštění prvních bitcoinových spotových ETF a halving. Největší pozitivní vliv na kurz bitcoinu mělo právě spuštění ETF. Obchodování s bitcoinem se tak otevřelo mnohým institucím i konzervativním investorům, kteří dávali přednost klasickému obchodování s ETF. Co se týče halvingu, který historicky vždy vedl k nárůstu ceny bitcoinu, specialisté upozorňují, že tento nárůst ceny se obvykle projeví se zpožděním 6 až 9 měsíců. Existuje tedy ještě malá naděje, že díky halvingu cena bitcoinu vzroste.

Tyto dvě události však již nemají dostatečnou sílu přitáhnout nové zájemce o investici do této kryptoměny. Pro mnohé investory je současná cena bitcoinu příliš vysoká, a proto čekají na pokles, aby mohli začít investovat. Má bitcoin vůbec šanci si ve zbytku roku polepšit? Vývoj bitcoinu od začátku roku foto: tradingview.com

Pomohou bitcoinu centrální banky?

Existuje jedna možnost, která otevírá prostor pro silnější růst bitcoinu v následujících měsících. Tato možnost spočívá v tom, že by americká centrální banka snížila své sazby rychleji, než se dnes očekává. Většina trhu nyní předpokládá, že Fed provede svůj pivot v září. Sice si budeme muset počkat až na zasedání Fedu, ale bylo by opravdu velké negativní překvapení, kdyby Fed své sazby nechal na původních hodnotách. Naopak bitcoinu by pomohlo, kdyby Fed rovnou snížil své sazby o 50 bazických bodů. Stejně tak by pro bitcoin bylo příznivé, kdyby Fed ve své projekci pro rok 2025 výrazně snížil výhledové odhady sazeb.

Matěj Široký