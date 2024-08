Souboj o Bílý dům: Co čekat od kandidátů z ekonomického hlediska?

Americká ekonomika, i přestože už v absolutních číslech není největší, zůstává velmi důležitá. Její hlavní výhodou je rozvinutost kapitálových trhů. V roce 2023 činil podíl USA na celosvětové tržní kapitalizaci 60 %. Reakce amerických trhů na nového amerického prezidenta ovlivní prakticky zbytek obchodování ve světě. Proto je důležité vědět, co každý z kandidátů plánuje pro svou zemi.

Donald Trump a nízké daně

Začněme u kandidáta republikánů. Donald Trump má jednoznačný a jednoduchý recept, jak oživit ekonomiku Spojených států. Bude prosazovat co nejnižší možné daně pro Američany a americké firmy. Jak ukázal v době, kdy byl prezidentem, dokáže své sliby splnit. Pokles daní v USA tak může být velmi razantní.

Stejně tak se dá předpokládat, že Trump ještě více vyhrotí konflikt s Čínou. Chystá se totiž zavést další vysoká cla na čínské zboží, což má především podpořit americkou domácí ekonomiku.

Nesmíme zapomenout ani na jeho poslední novinku. Trump se stal velkým propagátorem bitcoinu a kryptoměn. Pokud zasedne v Bílém domě, může to být silný růstový impulz pro celý trh s kryptoměnami.

Kamala Harrisová chce blokovat ceny potravin

Ekonomický program Kamaly Harrisové ukazuje největší rozdíl mezi těmito kandidáty. Trump chce co nejvíce podpořit podnikání, zatímco Kamala Harrisová usiluje o co největší posílení role státu. Nejchudší Američané velmi trpí vysokými cenami potravin, a proto Harrisová navrhuje zablokovat ceny základních potravin v obchodních řetězcích. Je však otázkou, zda americké firmy budou chtít nadále dodávat své produkty za státem určené ceny.

Dalším bodem ekonomického programu Harrisové je dotace na bydlení pro ty, kteří ještě nemají vlastní byt, což je také forma zásahu státu do trhu. Dotace ve výši 25000 dolarů problémy s bydlením nevyřeší; jejím jediným efektem bude pravděpodobně další růst cen bydlení. Novinkou v programu Harrisové je obnovení zapomenutého bodu z programu Joea Bidena, který navrhoval zdanění nezrealizovaných zisků z akciových trhů.

Problém obou kandidátů spočívá v tom, že jejich opatření jsou silně proinflační. Další silný inflační impuls je však to poslední, co by si americká centrální banka v dohledné době přála.

Matěj Široký