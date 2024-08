Zlato na historických maximech

Všechny trumfy na své straně

Z pohledu fundamentální analýzy zlato nemůže jinak než růst. Trhy již dnes počítají s tím, že americký Fed brzy zahájí proces uvolňování měnové politiky. Není důležité, zda sazby poprvé klesnou v září nebo až na konci roku. Výnosy z amerických státních dluhopisů již tento očekávaný pokles sazeb reflektují. Investice do amerických státních dluhopisů už nejsou tak atraktivní, což nahrává zlatu. A nejen to. Nižší výnosy ze státních dluhopisů znamenají slabší dolar, což má pozitivní vliv na poptávku po zlatě. Slabší dolar umožňuje ostatním centrálním bankám nakupovat větší množství zlata za stejný objem peněz.

V neposlední řadě zlatu pomáhá i nárůst geopolitického napětí. Konflikty na Ukrajině nebo na Blízkém východě se mohou kdykoliv rozšířit. Pokud by k tomu došlo, cena zlata by začala strmě růst. Vývoj ceny zlata od začátku roku foto: Tradingeconomics.com

Jaký by musel být negativní scénář pro zlato?

Možností, aby zlato dlouhodobě klesalo, není mnoho. Napadá mě pouze jediná: Americká inflace by musela velmi rychle klesnout pod 2 % bez toho, aby USA zažily ekonomickou recesi. To samo o sobě je velmi nepravděpodobné. Následně by se americký Fed rozhodl držet své sazby dlouhodobě na úrovni přes 3 %. I to je málo pravděpodobné vzhledem k vysokému americkému státnímu dluhu. Navíc oba kandidáti na amerického prezidenta jsou ve své politice značně proinflační. Donald Trump se vyjádřil, že by chtěl, aby úrokové sazby klesly zpět na nulu. Tak velké snížení sazeb by bylo pro zlato požehnáním. Je tedy opravdu těžké najít ekonomický scénář, ve kterém by zlato výrazně zlevnilo.

Matěj Široký