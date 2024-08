Pozor na Carry Trade

Bohatnout skoro bez rizika

Princip tohoto obchodování je až dětsky jednoduchý. Trader se zadluží v měně s nízkými úrokovými sazbami, například v japonském jenu, který má i po dvojnásobném zvýšení sazeb japonskou centrální bankou sazby na úrovni 0,25 %. Tedy stále extrémně nízko ve srovnání se zeměmi jako USA nebo Kanada. Následně se peníze převedou do zahraniční měny a za ně se nakoupí dluhopisy s vyšším úrokem. Americké dluhopisy nyní nabízejí úrok v rozmezí 3,9 % až 5 %, v závislosti na délce splatnosti dluhopisu. Pravděpodobnost, že by daný stát zkrachoval, je blízká nule, takže tradeři mohou pohodlně vydělávat na kapitálu, který si půjčili. Carry trade se může zdát vhodný i pro malé investory, ale to je jen zdání. Odborníci se shodují na tom, že carry trade je dostupný lidem nebo firmám, které si mohou půjčit minimálně 100 milionů dolarů. Tedy se jedná především o velké hráče.

Jeden háček

Nebezpečí carry trade spočívá ve dvou faktorech, které se v tomto případě projevily téměř současně. Prvním je rychlá změna měnové politiky. Japonská centrální banka nečekaně zvýšila svou sazbu o 15 bazických bodů. Současně brutálně poklesly výnosy amerických dluhopisů, protože po zasedání Fedu byla zveřejněna data z amerického trhu práce. Dluhopisový trh tato čísla interpretoval tak, že první snížení sazeb na americkém dolaru bude pravděpodobně již v září, a navíc se očekává snížení o 50 bazických bodů, nikoli o 25, jak původně vyplývalo z ekonomického výhledu Fedu. Výnosy klesly natolik, že nákup dluhopisů již nebyl tak výhodný jako předtím.

Druhým faktorem, který výrazně zvýšil dopad, bylo posílení japonského jenu. Japonský jen za pár dní posílil o více než 10 %. Díky tomu se dluh v jenech výrazně prodražil. Investoři se tak museli zbavit zahraničních dluhopisů, aby uhradili své závazky v japonských jenech. Z toho pro nás plyne ponaučení, že musíme bedlivě sledovat vývoj kurzů.

Matěj Široký