Česká inflace v červenci překvapivě vzrostla

Zdražení rekreací a kultury

Hlavní podíl na růstu inflace měl především sektor rekreací a kultury. To samo o sobě nahrává možnosti, že jde pouze o sezónní letní výkyv. Podnikatelé zvýšili ceny s příchodem léta. Na růstu cen se však podílí i nárůst nákladů na bydlení, kde nejvíce vzrostly položky za vodné a stočné. Náklady na bydlení dopadají nejvíce na lidi, kteří už dnes mají hluboko do kapsy. Problém těchto nákladů je, že se na nich velmi těžko šetří. Člověk může samozřejmě snížit svou spotřebu vody a zamezit plýtvání, ale bez vody se neobejde. Navíc se úspory projeví až při ročním vyúčtování. Letní výkyv cen by byl však pro českou ekonomiku tou lepší variantou.

Nesnižuje ČNB sazby příliš rychle?

Daleko horší variantou by byla situace, kdyby se v ekonomice začal projevovat efekt snížených sazeb. ČNB poprvé snížila své sazby v prosinci 2023 a jejich efekty by se mohly projevit již za šest měsíců, tedy v červnu nebo červenci. Skutečnost, že úroky na spořicích účtech již výrazně klesly, lidi dostatečně nemotivuje ke spoření. Pokud se rozhodnou nyní své peníze utrácet, mohli by znovu roztočit kola inflace.

Problematičtější zůstává realitní trh. Ceny nemovitostí v Česku začínají být výrazně vyšší než u nejbližších sousedů, kteří disponují mnohem větší kupní silou. Pokud ČNB bude sazby snižovat i nadále, hrozí, že ceny nemovitostí v Česku začnou opět růst. Nedostupnost bydlení se již dnes odráží ve významném poklesu porodnosti. Pro začínající rodiny je prakticky nemožné dosáhnout na vlastní bydlení. Je otázkou, zda ČNB této skutečnosti pouze přihlíží, nebo zasáhne. V každém případě je předčasné se radovat, že byla inflace v České republice poražena.

Matěj Široký