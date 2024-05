Analytici UBS vidí konec roku pozitivně pro americké akcie

Americký index S&P 500 bude na konci roku slavit

Analytici z UBS Global Research mají velmi pozitivní výhled do budoucnosti, co se týče amerických akcií. Podle UBS by měl index S&P 500 zakončit rok 2024 na hodnotách okolo 5600. To by znamenalo, že tento index do konce roku ještě povyroste zhruba o 5,6 % oproti současným hodnotám. Index S&P 500 již od začátku roku posílil o více než 11 %, takže má nakročeno k velmi úspěšnému roku, pokud se nic nepokazí.

Analytici z UBS tak mají naprosto odlišný názor než CEO JP Morgan Jamie Dimon, který naopak vidí závěr roku velmi negativně. To je jen důkaz toho, že orientovat se podle předpovědí ekonomů a analytiků je velmi těžké. Vývoj indexu S&P 500 od začátku roku foto: tradingview.com

Hlavní důvody pro posilování amerických akcií

Analytici z UBS Global Research vidí hlavně dva důvody, proč bychom měli být optimisté i pro závěr roku 2024. Prvním je, že americká ekonomika nespadne do recese. Právě odeznívající riziko recese povede k tomu, že investoři se nebudou bát vložit více peněz do amerických akcií.

Druhým důvodem jsou velmi dobré ekonomické výsledky předních amerických firem. Právě skončená hospodářská výsledková sezona za první čtvrtletí 2024 prokázala, že velké firmy těžký makroekonomický kontext netíží a neustále své zisky zvyšují.

UBS však není jedinou bankou, která má pozitivní výhled na konec roku 2024. Deutsche Bank a Wells Fargo si myslí, že index S&P 500 skončí na konci roku na úrovni 5500 bodů nebo výše. Jen budoucnost ukáže, kdo měl nakonec pravdu – zda Jamie Dimon nebo analytici z předních bank.

Matěj Široký