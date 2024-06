Poradna: Mám jít do předčasného důchodu nebo řádného důchodu?

Zuzana: Nyní pobírám podporu v nezaměstnanosti a současně pobírám předdůchod. Teď přemýšlím, zdali mám po skončení podpory v nezaměstnanosti odejít do předčasného důchodu nebo mám ještě počkat a odejít za necelé dva roky do normálního starobního důchodu. Co je výhodnější?

Hned na úvod je potřeba zdůraznit, že neexistuje žádné správné univerzální důchodové datum, neboť každý žadatel o starobní důchod se nachází v jiné životní situaci. Do důchodového rozhodování totiž vstupují i jiné aspekty než finanční, např. osobní, rodinné, pracovní, zdravotní.

Ideální je pracovat až do řádného důchodového věku

Z finančního hlediska by pro Vás bylo nejlepší pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. To znamená najít si během evidence na úřadu práce, kdy Vám ještě náleží podpora v nezaměstnanosti, nové zaměstnání, které by Vám zvyšovalo dobu pojištění a současně byste se vyhnula krácení za předčasnost, tak jako je tomu v případě odchodu do předčasného důchodu. I případná práce za nižší mzdu by byla s ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu přínosná.

Předdůchod není na překážku

Občané pobírající předdcůhod mohou mít libovolné příjmy ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, proto předdůchod nebrání výkonu jakékoliv výdělečné činnosti. V tomto aspektu se předdůchod liší od předčasného důchodu. Při odchodu do předčasného důchodu je totiž nutné počítat s tím, že až do dosažení řádného důchodového věku není možné mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění.

S čím počítat při volbě předčasného důchodu?

V případě, že již nemůžete či nechcete pracovat, potom může být pro Vás předčasný důchod zajímavým řešením Vaší životní situace. Při volbě předčasného důchodu je však nutné počítat s krácením za předčasnost, které činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Současně je vhodné počítat s tím, že až do dosažení řádného důchodového věku je omezena valorizace předčasných důchodů, když se zvyšuje pouze základní výměra důchodu. Navíc mají předčasní důchodci omezenu výdělečnou činnost, jak jsem Vám uvedl výše. Pokud se rozhodnete pro odchod do předčasného důchodu, tak je vhodné termín naplánovat tak, aby zbytečně kvůli pár dním se neprovedlo krácení za další interval předčasnosti.

Souběh předčasného důchodu a předdůchodu je možný

Přestože aktuálně čerpáte předdůchod, tak můžete odejít do předčasného důchodu. Pobírat současně předčasný důchod a předdůchod je možné, protože předdůchod není vyplácen státem, ale čerpají se vlastní úspory na smlouvě.

Předdůchod nezvyšuje dobu pojištění

Když se rozhodnete odejít až do řádného starobního důchodu, jehož částka by byla samozřejmě vyšší než předčasný důchod, tak počítejte s tím, že samotné pobírání předdůchodu Vám nezvýší dobu pojištění ovlivňující měsíční částku státního starobního důchodu. Výhodou předdůchodu je, že je vyřešen pojistný vztah u zdravotní pojišťovny, neboť předdůchodci jsou pro účely placení zdravotního pojištění státními pojištěnci.

Řádný starobní důchod byste tedy měla vyšší, ale na druhou stranu byste ho začala dostávat na účet později než předčasný důchod. Jednotlivé důchodové varianty dle výpočtové formule letošního roku si můžete porovnat v našich důchodových kalkulačkách níže:

