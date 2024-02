Fed tlačí na ECB a ČNB, aby udržovaly sazby vysoké

Nikdo nečekal, že by se měnová politika mohla změnit na lednovém zasedání amerického Fedu. To se taky stalo. Investoři však bedlivě sledovali, jaké jsou prognózy ohledně dalšího vývoje americké měnové politiky. Bohužel Jerome Powell nic nenaznačil. Nezopakoval stejnou chybu jako na prosincovém zasedání Fedu. Nedal trhům žádnou indicii.

Není důvod měnit směr

Powell ve své tiskové konferenci podtrhl, že americká ekonomika si vede dobře. Americké HDP dosáhlo 3,3 %. Takový růst by byl sám o sobě úspěchem, i kdyby byly sazby na normálních úrovních. O to je to lepší výsledek, když sazby jsou na silně restriktivních úrovních. Stejně tak americký pracovní trh je pořád napjatý. Americká nezaměstnanost závratně nestoupá. Takže z pohledu dvou nejdůležitějších makroekonomických ukazatelů není důvod sazby snižovat.

Americký guvernér centrální banky několikrát podtrhl, že inflačního cíle nebylo dosaženo. Fed považuje za směrodatné tzv. inflaci PCE. Ta v prosinci 2023 dosáhla 2,9 %. PCE inflace klesá, ale velmi pomalu. Cesta k 2 % může být ještě dlouhá. Analytici a komentátoři nyní vidí jako málo pravděpodobné, že sazby by poprvé klesly v březnu na dalším zasedání. Nyní se mluví spíše o květnu nebo červnu.

Špatná zpráva pro ECB a ČNB

Minimálně ještě první čtvrtletí 2024 sazby na americkém dolaru budou vysoké. To velmi omezuje manévrovací prostor pro ECB. Jelikož evropská ekonomika již nyní stagnuje, tak drahé peníze budou ještě víc tlumit evropskou ekonomiku. Zároveň ECB si nemůže dovolit snížit sazby, protože by to automaticky oslabilo euro vůči dolaru. Vzhledem k tomu, kde se nyní pohybují ceny ropy v dolarech, tak oslabení eura by automaticky zvyšovalo proinflační tlaky.

Obdobná věc platí i pro naši ČNB. Ta má oproti euro jednu výhodu, že úroková sazba je výše než na dolaru. Teoreticky si ČNB může dovolit snížit sazby. Vzhledem k tomu, že strategie Fedu je však velmi opatrná, tak rychlé snižování se nemusí vyplatit. ČNB by totiž riskovala velké oslabení české koruny vůči americké měně.

Matěj Široký