Akciové trhy na maximech, vysoké sazby nikdo neřeší?

Máme za sebou dva měsíce roku 2024 a akciové trhy rostou neustále. Je to takový malý zázrak, který se vymyká klasickým ekonomickým poznatkům. Prvním důvodem, proč trhy začaly růst od poloviny prosince, byla naděje, že Fed sníží své sazby. Druhým důvodem strmého růstu je samozřejmě umělá inteligence, ale při bližším pohledu zjistíme, že ani jeden z důvodů nemůže vysvětlit tak silný růst trhů.

Japonský příklad: index Nikkei na historickém maximu

Nejlepším příkladem ilustrujícím aktuální situaci je japonský index Nikkei, který překonal historickou hranici 39 000. Tuto hodnotu měl naposledy v roce 1989, kdy japonská ekonomika byla tak rozjetá, že se o ní mluvilo jako o možném konkurentovi USA. Tehdy bylo Japonsko na špičce jak v technologiích, tak ve školství a mělo dobrou demografickou situaci.

Zázračný vzestup Japonska?

Pak přišla dlouhá ekonomická stagnace, která poslala tento index dolů na dlouhou dobu. Investoři se o japonské akcie přestali zajímat. Nyní však jsme svědky nového rekordu. Mohli bychom říct, že se Japonci konečně odlepili od dna. Jenomže tomu tak není.

Japonská ekonomika vstoupila do recese a země čelí demografické katastrofě. Japonský jen je slabý jako čaj a japonská centrální banka by po dvaceti letech měla začít zvyšovat sazby, aby zabránila většímu propadu své měny. Všechny tyto argumenty by měly mít za následek oslabení japonského indexu. Ani argument umělé inteligence neobstojí. V indexu je málo japonských firem, které se touto technologií zabývají. Japonsku spíše s umělou inteligencí ujel vlak. Kde je tedy příčina tohoto růstu? Japonský index Nikkei historický vývoj foto: tradingview.com

Nekonečný optimismus akciových trhů

Posledního půl roku jsme svědky toho, že trhy si zcela selektivně vybírají pouze pozitivní trendy. V prosinci to byla naděje na brzké snížení sazeb americkým Fedem. Následně pak trhy sledovaly pouze dobré výsledky společnosti Nvidia. Nyní se hlavním tématem stává rostoucí bitcoin. Tyto trendy pak zaberou všechen prostor a nikdo už neřeší, že například americké sazby jsou stále vysoké a Fed se k jejich snižování vůbec nemá. A přitom právě cena peněz je hlavním faktorem na finančním trhu.

Matěj Široký