Velcí hráči se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 zbavovali amerických akcií

Warren Buffett se zbavil části akcií Apple.

Nejsledovanějším portfoliem je samozřejmě Berkshire Hathaway miliardáře Warrena Buffetta. Věštec z Omahy patří mezi klasické dlouhodobé investory, kteří si kladou za cíl nakupovat podhodnocené akcie. Vzhledem k tomu, že americké indexy dosáhly rekordních hodnot a úrokové sazby jsou také vysoké, na trhu není mnoho podhodnocených společností.

Buffett prakticky od začátku procesu utahování měnové politiky více prodává, než nakupuje. Situace nebyla odlišná ani ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023. V kategorii nákupy jsme zaznamenali pouze tři položky: Sirius, Chevron a Occidental Petroleum. Naopak ve sloupci prodeje jsme zjistili hned sedm položek.

Nejvíce diskutovaný byl prodej 10 milionů akcií Apple. Pro Buffetta to sice neznamená výrazný podíl, jeho pozice v Applu se však snížila o pouhé jedno procento, což představuje překvapení. Buffett dlouhodobě věří akciím Applu, a proto tato společnost tvoří více než 50 % jeho portfolia. Pokud bude snižování podílu pokračovat i v dalších čtvrtletích, bude to znamenat výraznou změnu v investiční strategii. V každém případě jde o varovný signál.

Výprodeje ve fondu Gatesových.

Ještě skeptičtější je fond patřící Billu a Melindě Gatesovým. Tento fond uzavřel 51 pozic a u dalších tří firem snížil svůj podíl. Bill Gates se zbavil společností jako Apple, Meta, Amazon, Adobe, Cisco, CVS, Chevron, Goldman Sachs, JP Morgan, Visa a Nvidia. Seznam by mohl pokračovat dále. Jak vidíme, jedná se prakticky o celkový odchod z finančních trhů. Nejde o to, že by Gates předpokládal, že některý sektor bude ušetřen. Gates realizuje zisky a čeká, co bude dál. I přes provedené prodeje zůstává hodnota jeho portfolia stále nad 42 miliardami.

Matěj Široký