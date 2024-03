Sociální pojištění a promlčecí lhůta

Osoby samostatně výdělečně činné odvádí na sociálním pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu. Zaměstnavatelé platí za zaměstnance na sociálním pojištění 24,8 % z hrubé mzdy zaměstnance a zaměstnanci odvádí na sociálním pojištění (včetně nemocenského pojištění) 7,1 % z hrubé mzdy. Za výpočet a odvod sociálního pojištění ze zaměstnání je zodpovědný zaměstnavatel.

Promlčecí lhůta je desetiletá

Osoby samostatně výdělečně činné ve finančních problémech často přestávají platit mezi prvními platbami sociální a zdravotní pojištění. Neplacení povinného pojistné však v budoucnu přináší nepříjemnosti. Spoléhat se na promlčení závazků na sociálním pojištění přitom nelze. Promlčecí lhůta u sociálního pojištění je desetiletá.

Dle § 18 zákona č. 589/1992 Sb. se právo předepsat dlužné pojistné promlčuje za 10 let ode den splatnosti. Byl-li přitom proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl.

Právo vymáhat pojistné se promlčuje za 10 let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno, přičemž promlčecí doba neběží u soudu a po dobu provádění exekuce na peněžitá plnění exekučním správním orgánem.

Doba pojištění hraje důležitou roli

Bez získání minimální doby pojištění nemůže být přiznán starobní důchod ani invalidní důchod. S ohledem na budoucí důchodové nároky je pro osoby bez zdanitelných příjmů vhodná účast na dobrovolném důchodovém pojištění. Minimální doba pojištění pro přiznání starobního důchodu v posledních letech stoupala, aktuálně je nutné při přiznání řádného starobního důchodu získat minimální dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Od října letošního roku se zvyšuje minimální doba pojištění z 35 let na 40 let pro přiznání předčasného důchodu.

Petr Gola