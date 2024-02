Akciový index S&P 500 překonal historickou hranici 5 000 bodů

Rekord zásluhou technologických akcií

Index S&P 500 k dosažení tohoto dobrého výsledku potřeboval pouze šest týdnů v roce 2024. Od začátku roku posílil o 5,38 %. To se na první pohled může zdát málo, ale tento index prakticky od druhé poloviny roku 2023 zažívá spanilou jízdu. Hlavním motorem této cesty vzhůru jsou technologické akcie. V indexu S&P 500 jsou nejvíce zastoupeny tyto firmy: Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, Tesla a Broadcom. Těchto deset společností má největší váhu. Uvědomíme-li si, že investiční společnost Berkshire Hathaway má ve svém portfoliu hlavně akcie Applu, tak výkonnost celého indexu S&P 500 je podmíněna právě touto společností. Akcií se tento rok moc nedaří, od začátku roku posílila jen o 1,73 %, ale když se podíváme na roční výnosnost, zjistíme, že akcie Apple za rok přidala přes 22 %.

Trhy ignorují rizika spojená s vysokými sazbami

Rekord by sám o sobě nebyl překvapením. Boom umělé inteligence je důvod pro silný růst. Jenže to bychom museli být v kontextu normálních úrokových sazeb. Americký Fed utáhl svou měnovou politiku nevídaně silně. A právě to je dnes hlavní problém. Trhy jsou na rekordních hodnotách v době vysokých úrokových sazeb. Ještě více je tato skutečnost překvapující, protože technologické akcie jsou riskantní aktiva. Tyto firmy se opírají o příslib silného růstu tržeb a zisků v budoucnosti. Jelikož úrokové sazby jsou vysoké, nedá se očekávat, že americké HDP bude silně růst. Jestli trhy budou i nadále pokračovat ve strmé jízdě nahoru, bude to známka, že jsme vstoupili do nové investiční bubliny.

Matěj Široký