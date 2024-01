ECB v nejistotě: Kdy sníží sazby?

Jestřábí rakouský guvernér

Rakouský guvernér centrální banky Robert Holzmann doslova všechny polil studenou vodou, když prohlásil, že si dokáže představit, že se úrokové sazby v tomto roce nesníží. Úroková sazba by tak pro Euro zůstala na 4,5 %. Od prosincového zasedání amerického Fedu se očekává, že Fed začne snižovat své sazby od března. I když ECB prohlašuje svoji nezávislost, tak jedná vždy prakticky stejně jako Fed. Kdyby totiž proces rozvolňování měnové politiky zahájila dříve ECB, získala by tím konkurenční výhodu pro evropské exportéry. Holzmann jen potvrdil, že patří do staré školy, silně ovlivněné německým myšlením. Německo po nepříjemných historických zkušenostech dbalo na silnou měnu, která sama o sobě je výborným prostředkem proti inflaci.

Holubičí francouzský guvernér

Holzmann však zastupuje pouze jednu zemi, a to Rakousko, které patří k menším ekonomikám v Evropské unii. Francouzský guvernér François Villeroy de Galhau si naopak myslí, že již letos je velký prostor pro snižování úrokových sazeb. Pozice Francie, ale třeba i Itálie nebo Belgie, je jiná. Tyto státy mají dluh přesahující sto procent HDP. Každý snížený bazický bod na úrokových sazbách přinese obrovské úspory na obsluhu státních dluhů. Tyto země se budou snažit vyvíjet co největší tlak na brzké snížení.

První snížení až ve druhé polovině roku 2024?

V Davosu vystoupila i šéfka ECB Christine Lagardeová, která šalamounsky odpověděla, že sazby by se mohly snížit ve druhé polovině roku 2024 za podmínky, že makroekonomické trendy zůstanou stejné. To je špatná zpráva pro naši ČNB, protože se značně snižuje její manévrovací prostor, aspoň pro první polovinu roku 2024. Každé české snížení sazeb by totiž mohlo velmi oslabit kurz české koruny. Slabá koruna by automaticky znamenala vyšší inflaci.

Matěj Široký