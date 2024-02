Poradna: S manželem spolu nebydlíme, bude to mít vliv na vdovský důchod?

2. února 2024 štítky Penze Poradna čtení na 2 minuty

Aneta: S manželem spolu již nebydlíme, manžel chtěl žít svůj vlastní život. Rozvádět se však už nebudeme. Zajímalo by mě, jak by to bylo s vdovským nebo vdoveckým důchodem? Měli bychom na něj nárok, když jsme manželé téměř 50 let?