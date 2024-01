Poradna: Stihne se mi obnovit vdovský důchod?

Lenka: Narodila jsem se 10. dubna 1964 a do července 2023 jsem pobírala vdovský důchod, výplata mi skončila uplynutím jednoho roku. Údajně lze výplata vdovského důchodu obnovit kvůli věku. Můžete mi říci, jestli to bude i můj případ, děkuji.

Vdovský důchod je vyplácen standardně pouze jeden rok a po jeho uplynutí pouze v případě, že je splněna některá ze zákonných podmínek uvedených v § 50 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Vzhledem k formulaci dotazu předpokládám, že jste žádnou z těchto zákonných podmínek nesplnila a uplynutím jednoho roku Vám nárok na výplatu vdovského důchodu zanikl.

Dvouletá obnovovací lhůta

V případě, že je některá ze zákonných podmínek splněna ve dvouleté obnovovací lhůtě po zániku výplaty vdovského důchodu, tak se na základě podané žádosti výplata vdovského důchodu obnoví. Níže se zaměřím na věkovou podmínku, na kterou se ptáte.

Požadovaný věk

Aby se Vám výplata vdovského důchodu obnovila, tak byste musela ve zmíněné dvouleté obnovovací lhůtě dosáhnout věku o čtyři roky nižšího, než je řádný důchodový věk muže stejného ročníku narození. Řádný důchodový věk muže narozeného v roce 1964 je dle aktuálně platné legislativy (přílohy k zákonu č. 155/1995 Sb.) 64 let a 10 měsíců, tento věk ponížený o 4 roky je 60 let a 10 měsíců.

Věkovou podmínku splníte

Požadovaného věku 60 let a 10 měsíců dosáhnete dne 10. února. 2025 (narodila jste se 10. dubna 1964), což je dle údajů uvedených v dotazu ve dvouleté obnovovací lhůtě po zániku výplaty vdovského důchodu.

Prodloužení obnovovací lhůty

Materiály MPSV navíc počítají s opětovným prodloužením obnovovací lhůty ze dvou na pět let od roku 2025, tak jako tomu bylo v minulosti. Prozatím však tyto návrhy nebyly zařazeny do legislativního procesu. Zdali dojde k prodloužení obnovovací lhůty a kdy vstoupí opatření v účinnosti, to bude záviset právě na legislativním procesu. Vy však splňujete podmínky pro obnovu výplaty vdovského důchodu v aktuálně přísnější dvouleté obnovovací lhůtě, takže nejste vázána na případné příznivější legislativní změny.

Petr Gola