Několik rad Charlieho Mungera

V roce 2023 investorský svět ztratil jednu ze svých výrazných osobností. 28. listopadu 2023 ve věku 99 let zemřel Charlie Munger. Jméno Munger je samozřejmě spojeno s Warrenem Buffettem. Munger byl nenápadný, diskrétní společník nejslavnějšího investora. Většinu mediální pozornosti byla vždy upřena na Buffetta, ale to neznamená, že bychom se nemohli nic přiučit od Charlieho Mungera.

19. prosince 2023 štítek Investice přečtete do minuty

Ideál pro nedělní investory

Hlavní myšlenka investorské filosofie Charlieho Mungera se dá shrnout takto: investovat málo, ale za to velmi razantně, když se naskytne velká příležitost. Munger nepatřil k těm, kteří by doporučovali mít 30 nebo 50 řádků v portfoliu. Naopak pro úspěch na burze stačí mít pár vyhlédnutých společností a ty pravidelně obchodovat. Frekvence obchodů má být sporadická. Investor by neměl podléhat změnám nálad. Munger tak připomíná spíš zkušeného lovce, který dokáže hodiny čekat, než zaútočí.

Důležitým rozměrem Mungerova investování byla jeho dlouhověkost. Právě možnost držet svoje investici dlouhou dobu a využívat efektu složeného úrokování je naprosto klíčová. Stejně tak investor by měl být trpělivý a neprodávat svoje akcie, jakmile zisk přesáhne desítky procent. Klíčové je mít dlouhodobý plán.

Mungerův fond jako učebnicový příklad

Tuto zásadu aplikoval Munger i na své portfolio. Poslední údaje za třetí čtvrtletí hovoří jasně. Portfolio v celkové hodnotě přes 158 milionů dolarů tvořily jen čtyři společnosti: Wells Fargo, Bank of America, Alibaba a U. S. Bancorp. Poslední pohyb v portfoliu proběhl před rokem, kdy Munger se zbavil všech akcií společnosti Posco. Při pohledu na výpis aktivit jeho fondu za posledních 8 let ukazuje, že Munger provedl jen 6 příkazů. Mungerův průměr tak nečiní ani jeden obchod za rok. I tak málo provedených obchodů však stačí k tomu, aby člověk na burze dokázal vydělávat. Důležité je zaměřovat se na kvalita nikoliv na kvantitu provedených obchodů. V této zásadě byl Munger naprosto vybočoval z investorské linie.

Matěj Široký