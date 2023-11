Evropa na pokraji recese, říká Draghi

Bývalého šéfa Evropské centrální banky nemusíme dlouze představovat. Na začátku listopadu se Draghi zúčastnil konference FT Global Boardroom. Jeho příspěvek vyvolal značný ohlas v odborných kruzích. Je škoda, že jeho závěry se nedostaly do mainstreamových médií, protože jsou znepokojivé. Co vlastně Mario Draghi na své konferenci řekl?

Pesimistický pohled hrdiny eura

Draghi neobvykle vyjádřil pesimismus ohledně budoucnosti eura. To je opravdu překvapivé, neboť právě Draghi v roce 2012 čelil největší krizi eura a udělal vše pro jeho záchranu. Jeho víra v euro se zdála být nepohnutelná. Krize eura byla v jistém smyslu prodloužením krize z roku 2008. Nyní se nacházíme v cyklu utahování měnové politiky. Toto utahování vždy dříve či později vyústí v krizi.

Draghi prohlásil: „Je téměř jisté, že do konce roku se dostaneme do recese.“ Evropa je tak mnohem hůře než USA, jejichž ekonomika sice zpomaluje, ale od recese je stále velmi vzdálená. V USA existuje naděje na měkké přistání, zatímco v Evropě to bude mít velmi tvrdý dopad.

Ztráta konkurenceschopnosti

Podle Draghiho recese nebude nijak zásadně hluboká a v principu by neměla destabilizovat evropskou ekonomiku. Avšak recese oddálí dlouhodobou slabinu evropské ekonomiky – ztrátu konkurenceschopnosti. V tomto ohledu má Draghi pravdu. Evropa má velmi málo technologických firem, které by dokázaly konkurovat americkým a asijským společnostem. Počet evropských firem, které by byly schopny konkurovat, lze spočítat na prstech jedné ruky. Poslední zbytky evropského průmyslu se opírají především o strojírenství, avšak to je nyní mnohem více závislé na nových technologických službách. Evropa zaostává nejen vůči dvěma hegemonům, jako jsou Čína a USA, ale i v porovnání s Japonskem nebo Jižní Koreou.

Zůstali jsme na půli cesty

Problém samozřejmě spočívá v euru, neboť Evropa má společnou měnu, nikoliv však společný fiskální systém, který by umožňoval přesun financí z bohatých regionů k chudým. Evropa v rámci jednotného trhu nemá podle Draghiho šanci přežít. Jedinou nadějí na záchranu je směřování k větší federalizaci Evropy.

Draghi má pravdu, když říká, že na papíře je to jediná šance, jak Evropa přežije. Nicméně s nástupem recese budou mít eurofederalisté velké potíže. Velmi snadno by se mohlo stát, že brzy budeme svědky nové krize eura, protože bohaté státy nebudou ochotny platit za ty chudé.

Matěj Široký