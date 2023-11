Jak se připravit na pokles sazeb v roce 2024?

Říjnová čísla americké inflace znovu potvrdila pokles. Tento pokles není nějak velký, ale rizika druhého návratu inflační vlny jsou dnes mizivá. Americké akciové trhy říjnová čísla interpretovaly jako konečnou v utahování měnové politiky amerického Fedu. Sice to není ještě oficiální postoj Fedu, ale zvedání sazeb už prakticky nikdo neočekává. Jak se připravit na tuto změnu v měnové politice?

Kdy dojde k prvnímu snížení?

Všichni se spíše kloní k tomu, že Fed na příštím zasedání 13. prosince ohlásí konec zvedání sazeb. Cyklus dozajista skončí. Teď otázkou číslo jedna bude, jak dlouho bude Fed držet sazby nahoře. Jerome Powell avizuje, že to bude déle než trhy očekávají, ale konkrétní časový horizont nikdy neřekl. Vzhledem k tomu, že inflace bude klesat dál, a tím pádem se bude umocňovat efekt reálných úrokových sazeb, tak nebude důvod držet úrokové sazby vysoko dlouho. V prvním pololetí 2024 bychom se mohli dočkat prvního rozvolnění.

Dvojí časový horizont

Abychom uspěli v době snižování sazeb na poli investic, je potřeba mít na paměti, že reakce finančních trhů bude mít dva horizonty:

Krátkodobý horizont: Hned po oznámení prvního snížení sazeb nebo jen úmyslu centrální banky sazby snižovat můžeme očekávat velmi bouřlivou reakci trhů. Tuto reakci už můžeme pozorovat dnes. Pro tento případ je dobré mít nakoupené technologické akcie, které budou ze změny měnové politiky nejvíce profitovat. Jenže reakce trhů může být velmi krátká.

Střednědobý horizont: Vysoké úrokové sazby totiž brzdí ekonomiku. Obrat v měnové politice na úrovni centrálních bank se projeví v reálné ekonomice s velkým zpožděním. Stejně tak jsme mohli sledovat, že utahování měnové politiky se do teď v USA neprojevilo plně. Firmám bude klesat zisk. Pokles zisku se nakonec projeví i na ceně akcií. Takže držet akcie v tomto horizontu je docela riskantní. Ve střednědobém horizontu by měli spíš profitovat současné dluhopisy, které mají vysoký výnos, a samozřejmě zlato, které by mělo růst, jestli Fed sazby sníží.

Matěj Široký