Americký Fed nechal sazby beze změny. Je to konec měnového cyklu?

Co Powell řekl na tiskové konferenci?

Toto zasedání Fedu nepřineslo moc nových informací. Budeme si muset počkat na příští zasedání Fedu, kde se zveřejní projekce jednotlivých členů Fedu na budoucí ekonomický vývoj. Tyto projekce jsou zajímavé a poskytují daleko větší prostor pro interpretace než jen rozhodnutí o tom, že sazby zůstanou na stejné úrovni. Tisková konference silně připomínala ty předchozí. Inflační cíl zůstává 2 %. Inflace klesá a americká ekonomika zůstává nadále silná. Osobně mě zaujala informace, že jsme ještě nepocítili plně efekt vysokých sazeb. Jinak řečeno to nejhorší máme stále ještě před sebou.

Powell mimo prostor a čas

Dalším zajímavostí byla absence jakékoliv zmínky na současnou geopolitickou situaci. Jak kdyby válka na Ukrajině a v Izraeli neexistovala. Těžko odhadovat, kdy tyto konflikty skončí, ale jedno je jisté. Jakékoli zhoršení přinese velké výkyvy na komoditním trhu, zejména pak na ropě a zemním plynu. Vysoký růst těchto komodit by překazil Fedu boj s inflací. Powellovi tyto rizika ani nestáli za připomenutí.

Jak dlouhá bude přestávka?

Powell oficiálně neohlásil konec utahování měnové politiky. Vrátka k dalšímu zvyšování si Powell pořád nechal pootevřená. Sice pravděpodobnost nového hike je malá, ale nelze ji ještě úplně vyloučit. Zvýšení o 25 bazických bodů vzhledem k vysokým sazbám už je jen kosmetická úprava a nic zásadního se nezmění. Nyní vyvstává otázka, jak dlouho bude trvat období vysokých sazeb. Powell jen uvedl, že to bude déle než trhy očekávají. Když se podíváme do historie, zjistíme, že Fed nikdy moc dlouho nevydržel mít sazby vysoko. Jestli jsme na konci měnového cyklu, tak nás čeká asi rok vysokých sazeb. Vývoj úrokových sazeb na americkém dolaru za posledních 25 let foto: Tradingeconomics.com

Matěj Široký